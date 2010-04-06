درآمد 70 میلیون دلاری تراکتورسازی از صادرات محصول در سال 88

ابوالفتح ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این میزان ارزآوری با صدور سه هزار دستگاه تراکتور از شرکت تراکتورسازی ایران محقق شده است.

وی افزود: مقصد عمده صادرات تراکتورسازی کشورهای آمریکای لاتین، آفریقایی، آسیایی و کشورهای همسایه بود.

ابراهیمی اضافه کرد: تراکتورسازی در حال حاضر با 30 کشور جهان تعامل نزدیک اقتصادی دارد که دلیل آن تنها مختص به صدور تراکتور نمی شود بلکه ادوات کشاورزی تولید شده در مجموعه تراکتورسازی و شرکتهای اقماری که به خارج از کشور نیز صادر می‌شوند در ایجاد این تعامل اقتصادی موثر بوده است.

ابراهیمی دلیل حضور مقتدرانه تراکتورهای ایران در بازارهای جهانی را تنوع محصول، بالابودن راندمان و دارا بودن استانداردهای جهانی دانست.

عضو هیات مدیره شرکت تراکتورسازی ایران با اشاره به فروش داخلی یک هزار و 900 میلیارد ریالی در طول سال گذشته که بخش قابل توجهی از آن در نیمه دوم سال محقق شده گفت: در طول سال گذشته 11 هزار دستگاه در تراکتور در مجموعه تراکتورسازی ایران تولید شده و بیش از 12 هزار دستگاه تراکتور توسط واحد فروش در بازارهای داخلی فروخته شده است.

وی درصد رشد در تولید و صادرات را به ترتیب 300 و40 درصد عنوان کرد.