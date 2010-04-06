وضعیت استاد حائری رو به بهبود است

علی پناهی پرستار حائری در این باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از عمل جراحی روی ریه وضعیت استاد حائری و مصرف مداوم دارو وضعیت او رو به بهبود رفته است.

وی افزود: استاد حائری الان می‌تواند کارهای روزانه خود مانند غذا خوردن و راه رفتن را به خوبی انجام دهد.

پرستار استاد حائری با ابراز امیدواری نسبت به بهودی کامل او در عین حال امکان بازگشتش به کار اصلی یعنی نسخه پژوهی را بسیار بعید توصیف کرد.

این استاد نسخه‌شناسى و کتابشناسى دو سال پیش هم برای سومین بار طى چند سال اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.



استاد حائرى بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانه مجلس بوده است.