  1. هنر
  2. سایر
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وضعیت استاد حائری رو به بهبود است

وضعیت استاد حائری رو به بهبود است

استاد عبدالحسین حائرى نسخه‌پژوه برجسته کشور که اواخر اسفند و پس از یک عمل جراحی ریه از بیمارستان مرخص شد، وضعیت رو به بهبودی را طی می‌کند.

علی پناهی پرستار حائری در این باره به خبرنگار مهر گفت: بعد از عمل جراحی روی ریه وضعیت استاد حائری و مصرف مداوم دارو وضعیت او رو به بهبود رفته است.

وی افزود: استاد حائری الان می‌تواند کارهای روزانه خود مانند غذا خوردن و راه رفتن را به خوبی انجام دهد.

پرستار استاد حائری با ابراز امیدواری نسبت به بهودی کامل او در عین حال امکان بازگشتش به کار اصلی یعنی نسخه پژوهی را بسیار بعید توصیف کرد.

این استاد نسخه‌شناسى و کتابشناسى دو سال پیش هم برای سومین بار طى چند سال اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.
 
استاد حائرى بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانه مجلس بوده است.
کد مطلب 1058623

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها