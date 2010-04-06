گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی صحنه کرمانشاه گفت: مسابقه فرهنگی ازفدک تا خیمه‌های کربلا ویژه هیئات‌مذهبی این شهرستان به‌زودی برگزار خواهدشد. حجت‌الاسلام احمد زارعی ادامه داد: توزیع سئوالات کتبی این مسابقه فرهنگی از اواسط اردیبهشت ماه سال‌جاری آغاز خواهدشد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی صحنه، محتویات سوالات این مسابقه را شامل حوادث تاریخ اسلام از شهادت حضرت زهرا(س)تا شهادت امام حسین(ع)ذکرکرد.

- از سوی اداره تبلیغات اسلامی نکای مازندران، یادواره سرداران و 427 شهید این شهرستان با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد. حجت‌الاسلام محمدعلی الیاسی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا در این زمنیه گفت: این مراسم با دعوت از خانواده های معظم و معزز شهدا و ایثارگران و مردم ولایتمدار شهرستان و با حضور پرشور مسئولان استانی و شهرستانی صبح روز دوشنبه سوم خردادماه سال جاری با سخنرانی یکی از شخصیتهای بزرگ کشوری و مداحی مداحان اهل بیت(ع) در مصلی امام(ره) برگزار خواهد شد.

- از سوی اداره تبلیغات اسلامی رودان هرمزگان، گفتمان دینی "زیبایی‌های اخلاق از منظر دین" با حضور جمعی از نمازگزاران در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد. ‌حجت‌الاسلام محمد بنی‌خزاعی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی رودان در این گفتمان بیان کرد: از میان توصیه‌های حضرت حق به پیامبرانش بیشترین توصیه‌ای که دیده می‌شود، توصیه به حسنات اخلاقی است زیرا ظهور حسنات اخلاقی در افق وجود انسان سبب خوشبختی او در دنیا و آخرت و عامل جذب مردم به پاکی‌ها و نیکی‌هاست.

- کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: درسال 88 پنج هزارو دویست و بیست وپنج گفتمان دینی درزنجان برگزارشده است. امیرعلی امینی راد با اعلام این مطلب گفت: امروزه با توجه به ناتوی فرهنگی و جنگ نرم دشمنان که هدف آن مخدوش کردن نشانه های امید و تبدیل نقاط قوت نظام به نقاط ضعف و ایجاد نا امنی و یأس و در نهایت ایجاد تفرقه و اختلاف بین گروههای داخلی نظام و ضربه زدن به فرهنگ اصیل اسلامی و ارزشهای دینی جامعه اسلامی است، ضرورت اهمیت دادن و توجه به نیازهای دینی و فرهنگی و در کنار آن رشد و تقویت باورها و اعتقادات ناب و اصیل اسلامی و دینی مردم بیش از گذشته احساس می شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از اعضای شورای هیئات مذهبی خواست که امسال همت و کار مضاعف را در سرلوحه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خود قرار دهند. حجت الاسلام سیدمحمد فخری در اولین جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان ارومیه افزود: اگر هیئتها خاستگاه اسلام ناب هستند، باید جلوه دین اسلام ناب نیز در آنها نمایان‌ شود. وی یادآور شد: برنامه‌ هیئات مذهبی باید به گونه‌ای باشد که در آن قرآن، اخلاق و... نیز مد نظر باشد زیرا اگر آگاه به قرآن و مسائل باشیم، نمی‌گذاریم که بدعتها وارد هیئتها شوند.

- استاندار کرمان در بازدید از اداره کل تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر از فعالیتهای فرهنگی این اداره کل گفت: برنامه‌های فرهنگی در اولویت بودجه استان است. حبیب اله دهمرده تاکید کرد: مدیران فرهنگی باید تا قبل از تقسیم بودجه امسال برنامه‌های فرهنگی سال جاری خود را تعیین کنند. وی توسعه و گسترش خانه های عالم و تجهیز مساجد و ساخت و تجهیز نمازخانه ها را از مهمترین برنامه های فرهنگی استان برشمرد که باید طی سال جاری به آن توجه بیشتر شود.