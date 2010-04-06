کمیسیون رسیدگی به اختلافات تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه به ادامه بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری پرداختند و تبصره های 4 و 5 این طرح را که به دلیل وجود ابهام، روز گذشته به کمیسیون ارجاع داده شده بود، را تصویب کردند.

با تصویب مجلس و براساس تبصره 4، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک داستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس ازابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقه ای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد می باشد.



همچنین طبق تبصره 5 طرح مزبور، وزارت نیرو مکلف شدجهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده ها اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.



احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد.