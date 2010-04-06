خط لوله گاز محور ایلام - مهران تا پایان امسال احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون مهندسی شرکت گاز استان ایلام ظهر سه شنبه در بازدید استاندار این استان از طرح خط انتقال گاز محور ایلام به مهران، افزود: عملیات اجرایی این خط انتقال گاز 12 اینچی از آبان ماه سال گذشته شروع شده است .

یادگاری با بیان اینکه خط انتقال گاز محور ایلام - مهران در مسیری به طول 68 کیلومتر در دست اجراست، اظهار داشت: هم اکنون مسیرسازی 32 کیلومتر از این خط انتقال گاز به پایان رسیده است و بقیه مسیر نیز تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.