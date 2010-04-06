سه سال حبس برای صید سه پرنده وحشی

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنارک در حین انجام مأموریت گشت و کنترل حوزه استحفاظی این شهرستان موفق شدند یک متخلف شکار و صید را دستگیر کنند.

این شکارچی به خاطر صید و زنده گیری یک بهله دلیجه و یک عدد قمری کرده بود، دستگیر و با پیگیری پرونده مربوطه در مراجع قضایی شهرستان فرد مذکور محکوم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.



شکار و صید هرگونه جانور وحشی در فصل زاد و ولد ممنوع بوده و با متخلفین برابر ضوابط و مقررات قانون شکار و صید برخورد می شود.