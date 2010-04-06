سید جمال ساداتیان درباره اکران عمومی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: ترجیح می‌دهیم این فیلم اوایل تابستان اکران عمومی شود. به همین دلیل بعد از "صد سال به این سالها" در گروه سینمایی آفریقا به روی پرده می‌رود.

وی افزود:اکران عمومی "به رنگ ارغوان " همچنان تا پایین آمدن کف فروش ادامه دارد این فیلم هم اکنون در شش سینمای تهران بر روی پرده است.

در فیلم "هفت دقیقه تا پائیز"هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن تنابنده، خاطره اسدی بازی می‌کنند. فیلم در هشت رشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه شد و جایزه بهترین بازیگر مرد، بهترین جلوه های ویژه رایانه ای و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.

علیرضا برازنده: مدیر فیلمبرداری، میترا آقامیری: طراح صحنه، محمد سال‌افزون و علی تیموری :دستیار کارگردان و برنامه‌ریز عوامل این فیلم هستند.

امینی فیلم‌های سینمایی "استشهادی برای خدا"، "زمان می‌ایستد"، "دانه‌های ریز برف" و "نامه‌های باد" را در کارنامه دارد.

