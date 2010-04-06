شهروندان کرجی از کشتن خودسرانه حیوانات وحشی خودداری کنند

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در برخی از مواقع پیش می آید که شهروندان حیوانات وحشی را به صورت خودسرانه از بین می برند درحالیکه این امر از نظر زیست محیطی آثار نامطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: از بین بردن خودسرانه حیوانات ممکن است باعث شود که تعادل زیست محیطی به همه بخورد زیرا حیوانات بخشی از محیط زیست هستند و نباید از سوی انسانها به صورت خودسرانه از بین بروند.

شهروندان در صورت دیدن حیوانات وحشی در محدوده مسکونی به محیط زیست اطلاع دهند

این مسئول بیان کرد: لازم است شهروندان در صورت دیدن حیوانات وحشی در محدوده و محیطهای مسکونی به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا ماموران این اداره برای گرفتن حیوان و بازگرداندن آن به محیط زیست طبیعی خود اقدام کنند.

وی عنوان داشت: البته برخی از موارد، شهروندان به دلیل ترس از حیوانات وحشی آنها را می کشند درحالیکه بهتر است شهروندان با دیدن اینگونه حیوانات در محدوده مسکونی شهرها بر ترس خود غلبه کنند و با حفظ خونسردی، اداره محیط زیست را در جریان امر قرار دهند.

تخریب شدن محل طبیعی زیست حیوانات، از دلایل حضور آنها در محدوده های مسکونی

پسندیده اظهار داشت: یکی از دلایل حضور حیوانات در محدوده های مسکونی، تخریب شدن محل طبیعی زیست آنها است که این امر باعث می شود تا آنها به محدوده های مسکونی بیایند.

وی خاطرنشان کرد: حیوانات جزئی از محیط زیست هستند و نباید تصور کنیم که اجازه داریم آنها را به صورت خودسرانه از بین ببریم.

این مسئول افزود: محیط زیست از قسمتهای مختلفی تشکیل شده که گیاهان و حیوانات، بخشی از آنها هستند.

در صورت امکان، سگهای ولگرد نیز به دست انسان از بین نروند

وی اضافه کرد: بهتر است در صورت امکان، سگهای ولگرد نیز کشته نشوند زیرا آنها نیز جزو حیوانات هستند و نباید به صورت خودسرانه توسط شهروندان از بین بروند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کاهش میزان تخریب شدن محیط زیست طبیعی حیوانات از سوی بشر از مهمترین راهکارهای جلوگیری از آمدن حیوانات به محدوده زندگی انسانها است که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

پسندیده یادآور شد: بسیاری از مشکلات زیست محیطی در صورت افزایش توجه بشر به موضوعات محیط زیستی ایجاد نمی شود و در این حالت، بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.