مصباحی مقدم در گفتگو با مهر: هدف کمیته ویژه قانع شدن دولت و مجلس نیست/ کمیته درجستجوی مشکل

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از برگزاری اولین جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی مجدد درآمدهای طرح تحول اقتصادی که عصر امروز به میزبانی مجلس و با مدیریت محمدرضا باهنر برگزار می شود خبر داد.