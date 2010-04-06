هدف کمیته ویژه قانع شدن دولت و مجلس نیست/ کمیته درجستجوی مشکل

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: هدف تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس قانع شدن دولت و مجلس نیست بلکه گفتگویی است برای اینکه ببینیم آیا راه حلی وجود دارد تا موضوع را دوباره بررسی کنیم.
این عضو کمیته ویژه دولت و مجلس افزود: باید ببینیم آیا واقعا مشکلی وجود دارد که راه حل آن را پیدا کنیم یا اینکه خدایی ناکرده طرح موضوعات اخیر از سوی دولت یک نوع بهانه است.
مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر خدایی ناکرده طرح موضوعات اخیر از سوی دولت بهانه باشد قطعا اگر این موضوع هم رفع شود بهانه دیگری در پیش خواهد بود.
نماینده تهران در رابطه با نامه محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز گفت: ما با آقای میرتاج الدینی گفتگویی نداریم ، ایشان البته خواسته از آقای رئیس جمهور دفاع کند اما آقای احمدی نژاد خود باید پاسخگوی نظراتش باشد.
نظر شما