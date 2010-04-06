پنج هزار میهمان فرهنگی در مدارس ایلام اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد مسافر و گردشگر از استانهای مختلف کشور در 70 فضای آموزشی شهرستانهای مختلف مستقر شدند.

وی اضافه کرد: در ایام تعطیلات نوروزی امسال همچنین حدود هزار و 500 نفر از این میهمانان فرهنگی یک وعده غذا به طور رایگان دریافت کردند.

وی اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز امسال مدارس با کیفیت مناسب و مجهز به سرویسهای بهداشتی برای اسکان میهمانان فرهنگی مهیا و به امکانات اولیه نیز تجهیز شده اند.

به گفته بارانی، کار اسکان میهمانان فرهنگی از 27 اسفندماه آغاز و تا 12 فروردین ماه جاری ادامه داشت.