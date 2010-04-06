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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

پنج هزار میهمان فرهنگی در مدارس ایلام اسکان یافتند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در ایام نوروز، حدود پنج هزار میهمان فرهنگی در مدارس این استان اسکان یافتند که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد مسافر و گردشگر از استانهای مختلف کشور در 70 فضای آموزشی شهرستانهای مختلف مستقر شدند.

وی اضافه کرد: در ایام تعطیلات نوروزی امسال همچنین حدود هزار و 500 نفر از این میهمانان فرهنگی یک وعده غذا به طور رایگان دریافت کردند.

وی اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز امسال مدارس با کیفیت مناسب و مجهز به سرویسهای بهداشتی برای اسکان میهمانان فرهنگی مهیا و به امکانات اولیه نیز تجهیز شده اند.

به گفته بارانی، کار اسکان میهمانان فرهنگی از 27 اسفندماه آغاز و تا 12 فروردین ماه جاری ادامه داشت.

کد مطلب 1058644

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