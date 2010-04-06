میرزا محمد مهدی خان استرآبادی منشی و وقایع نگار دوره افشاری بود.

وی فرزند محمد نصر و در استرآباد متولد شد . او در روزگار شاع سلطان حسین صفوی "باغبان باشی" بود . وقتی که اشراف افغان در شعبان 1137 به قدرت رسید، استرآبادی برای وی شعری گفت که آن را سکه زدند .

میرزا مهدی مدتی هم در استرآباد در خدمت فتحعلی شاه قاجار بود .

وی در محاصره گنجه در 1147 قمری با سمت منشی همراه نادر بوده است . استرآبادی در دربار نادر روز به روز تقرب و منزلت بیشتر پیدا کرد به طوری که در رمضان 1148 مأموریت یافت با کالوشکین نماینده دائمی روسیه در ایران درباره روابط خارجی ایران و روسیه مذاکره کند .

محمدتقی بهار آثار میرزا مهدی خان را براساس شیوهن گارش آنها به سه دسته تقسیم کرده است : نثر بسیار پیچیده و متکلف که آن رادر "دوره نادره" می توان دید، نثر میانه که این نثر در "جهانگشای نادری" دیده می شود و نثر لطیف و ساده که "دیباچه منشآت" به این نثر است .