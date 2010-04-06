آلبوم قطعات ضربی محجوبی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر آلبوم طرب‌انگیز اولین مجموعه مدون از قطعات ضربی اجرا شده با پیانوی تغییر کوک یافته در مکتب مرتضی محجوبی است که در دسترس علاقه‌مندان موسیقی اصیل ایرانی و ساز پیانو قرار می‌گیرد.

این قطعات توسط مرتضی محجوبی برای پیانو تنظیم شده و فخری ملکپور که از نوازندگان وفادار و فعال شیوه استاد محجوبی است آن را اجرا کرده است.



بیشترقطعات ضربی این اثر از استاد مرتضی محجوبی است که برخی از آنها بسیار قدیمی و همعصر دوره زندگی وی است و یکی ازقطعات نیز ( چهار مضراب شور) ساخته ملکپوراست.



قطعات ضربی اجرا شده در این آلبوم گزیده‌ای از پیش‌درآمدها، چهارمضراب‌ها، تصانیف ورنگ‌ها، در دستگاه‌های سه‌گاه، همایون، شور، نوا و آوازهای اصفهان، ابوعطا، افشاری و دشتی است.



این آلبوم گذشته از اجرای دلنشین و هنرمندانه که قابلیت‌های یک موسیقی مجلسی را به نمایش می‌گذارد، کیفیت و جنبه‌های آموزشی را نیز به عنوان یک متن مرجع به همراه دارد و الگویی مناسب برای نوازندگی کلیه سازها و خصوصاً ساز پیانو، به شیوه‌ای کاملاً ایرانی به‌شمار می‌رود.



در این اجرا سعید رودباری با تنبک فخری ملک پور را همراهی است.پیش ازاین آلبوم "مشق استاد" نیز که شامل ردیف موسیقی دستگاهی ایران به روایت استاد مرتضی محجوبی است با پیانوی ملکپور منتشر شده بود.