همت و کار مضاعف در 6 عرصه کلیدی باید مورد بازخوانی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به نامگذاری سال 89 به نام همت و کار مضاعف اظهار داشت: اگر بخواهیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم باید در عرصه تولید فکر، علم وتحقیق، سلامت و نشاط جامعه، بهره برداری از ظرفیت های موجود کشور، بالابردن کیفیت تولیدات داخلی و نیز مبارزه با فقر، فساد و بی عدالتی ،دولت و مجلس و در موارد خاص قوه قضائیه بر روی ارائه تئوری ها و چگونگی عملیاتی کردن این تئوریها به توافق برسند.

حبیبی افزود: اگر اهتمام کافی به فرهنگ کار داشته باشیم می توانیم رکوردهای خوبی را در سال 89 در این شش عرصه ارائه دهیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با واکاوی علل و ریشه های این نامگذاری تاکید کرد: ما حتی یک لحظه نباید از اندیشه پیشرفت کشور غفلت کنیم، دشمن می خواهد ما را در زمین سیاست با دامن زدن به اختلافات و عمیق کردن شکافها زمین گیر کند و نگذارد به مسایل اساسی کشور فکر کنیم.

وی افزود: دشمن سعی کرد طی 8 ماه پس از انتخابات دولت و ملت را به اموری مشغول سازد و مساله سازندگی و تداوم خدمت به مردم فراموش شود، اما رهبر معظم انقلاب با مخاطب قرار دادن مردم و مسئولان، ضرورت ادامه پیشرفت کشور را با بذل همت و کار مضاعف، یادآور شدند.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس برای اجرایی کردن شعار همت و کار مضاعف کار ویژه ای انجام دهند، اگر رئیس دولت تصریح دارد که ظرفیت پیشرفت کشور 3 برابر وضع فعلی است مجموعه دولت و مجلس است که باید زمینه استفاده کامل از این ظرفیت را فراهم کنند.

حبیبی بیان داشت: ما باید توطئه های دشمن را رصد کنیم، برخی کارآمدی نظام را نشانه گرفته اند و با دشمن همگرایی نشان می دهند ما باید از این وادی هوشمندانه عبور کنیم و تصویری کارآمد از نظام عرضه نمائیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تاخیر افتاد اکنون هم برخی دیدگاهها مانع اجرای آن است، مجلس و دولت باید به نوعی به تفاهم برسند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد سفرهای نوروزی و کنترل قیمت¬ها توسط دولت خاطر نشان کرد: سال خوبی را آغاز کردیم، مردم طعم شیرین مقاومت در نبرد نرم را در ایام نوروز چشیدند، حجم عظیم سفرها یکی از نمادهای نشاط و شادابی ملت و نوعی شاخص برای ارزیابی رفاه و نشاط مردم است، آمارها نشان می دهد نرخ امید به زندگی در دولت نهم و دهم افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به سفرهای مردم به اماکن مقدس و مناطق عملیاتی جنوب و غرب گفت: رویکرد زیارتی مردم توجه به ارزشها را نشان می دهد و سفرهای مردم به مناطق عملیاتی نشان دهنده تکریم و تعظیم کاربزرگ رزمندگان اسلام در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مناسبتهای روز 20 فروردین اظهار داشت: روز 20 فروردین روز قطع رابطه دولت آمریکا با ایران است که انصافاً برکات زیادی برای استقلال و امنیت کشور تا کنون داشته است ما همچون امام(ره) این موضوع را به فال نیک می گیریم.

وی ادامه داد: 20 فروردین همچنین سالروز سقوط بغداد است، سقوط بغداد و اعدام صدام از ماجراهای عبرت آموز است، ما در این حوادث لطف خدا و عنایات خاصه امام زمان(عج) را می بینیم، خصم ملت ایران توسط کسانی نابود شد که خود مشوق او به تجاوز به ایران اسلامی بودند، این بدون شک از الطاف خفیه الهی است و عبرتی است برای کسانی که امروز در دام آمریکا و غرب افتاده و با ایران اسلامی دشمنی می کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد:20 فروردین روز جشن هسته ای ملت ایران نیز است روزی که ایران وارد باشگاه هسته ای جهان شد و به عنوان یکی از ده قدرت جهان حضور خود را در فناوریهای هسته ای اعلام کرد.

وی افزود: آمریکا بیهوده تلاش می کند دولت و ملت را از پیگیری توفیقات نظام در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای دور نگه دارد تحریمها هیچ اثری ندارد جز پیچیده کردن فرآیند حل مشکل مناسبات شش قدرت با جامعه جهانی فایده دیگر ندارد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص انتخابات عراق تصریح کرد: انتخابات عراق یک مسئله داخلی است و باید بدون دخالت خارجی دولتهای استکباری، ملت عراق سرنوشت خود را تعیین کنند.

وی ادامه داد: ما اطمینان داریم احزاب و گروههای عراقی حتماً در رایزنی ها راهی برای برون رفت از شکل گیری دولت قانونی عراق را پیدا خواهند کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به تحرکات صهیونیستها در قدس بیان داشت: صهیونیستها دارند جرقه یک انتفاضه جدید را با تصرف قدس می زنند و آتش انتفاضه سوم آنها را خواهد سوزاند.

وی افزود: اعراب نباید وقت خود را به اختلافات جزیی بین خود تلف کنند آنها باید بدانند اسرائیل دشمن اصلی اعراب است و در این دشمنی طی نیم قرن اخیر از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است.