دوره آموزش حضوری مدیران حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

معاون شهرستان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در راستای ارتقاء سطح علمی و مدیریتی مدیران مدارس علمیه کشور، دوره های آموزشی را برگزار می کند که سومین دوره آن با عنوان مدیریت اخلاق و اخلاق مدیریتی در قم برگزار می شود.

مسعود ابراهیمیان افزود: در مورد برگزاری این دوره ها به شکل غیر حضوری نیزبرنامه ریزی هایی شده است و نرم افزارها و جزوه های آموزشی در اختیار مدیران قرارمی گیرد.

وی افزود: در این دوره آموزشی که به مدت 3 روز برگزار می شود، بیش از 270 مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور شرکت خواهند کرد.