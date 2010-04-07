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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۳۱

در راستای ارتقاء سطح علمی؛

دوره آموزش حضوری مدیران حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

دوره آموزش حضوری مدیران حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سومین دوره آموزش حضوری مدیران حوزه های علمیه سراسرکشور را در اردیبهشت ماه برگزار می کند.

معاون شهرستان های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در راستای ارتقاء سطح علمی و مدیریتی مدیران مدارس علمیه کشور، دوره های آموزشی را برگزار می کند که سومین دوره آن با عنوان مدیریت اخلاق و اخلاق مدیریتی در قم برگزار می شود. 

مسعود ابراهیمیان افزود: در مورد برگزاری این دوره ها به شکل غیر حضوری نیزبرنامه ریزی هایی شده است و نرم افزارها و جزوه های آموزشی در اختیار مدیران قرارمی گیرد.

وی افزود: در این دوره آموزشی که به مدت 3 روز برگزار می شود، بیش از 270 مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1058654

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