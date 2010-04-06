همایش صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی در هند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش دو روزه با حضور اندیشمندان و فرهیختگان برجسته ایرانی و بیش از 25 نفر از اساتید و اندیشمندان آسیایی فعال در زمینه صلح از کشورهای ژاپن، فیلیپین، سریلانکا، مالزی، اندونزی، تایلند، هند، سنگاپور و ... آغاز به کار خواهد کرد.

بررسی مولفه های صلح عادلانه جهانی از دیدگاه ادیان، جایگاه و مشترکات فرهنگی و تمدنی در تحقق صلح عادلانه، همگرایی های جهانی و تکاپور صلح عادلانه، استعمار و تهدید صلح عادلانه جهانی، مقایسه تهدیدهای فراروی صلح از دیدگاه ادیان و حقوق بین الملل معاصر، مبانی سیاسی صلح عادلانه در اندیشه اسلامی، نقد نظام حاکم بر صلح در جهان معاصر، نقش و تاثیر صلح عادلانه در تعالی اقتصاد جهانی و نقشسازمان های مردم نهاد و نخبگان در تحکیم صلح جهانی از محورهای مهم این همایش به شمار می رود.

همچنین تلاش در جهت شناخت آراء و اندیشه های ادیان، فرهنگی ها و تمدن ها، تبیین مفهومی و مبانی صلح عادلانه از نگاه ادیان الهی، بستر سازی به منظور تقویت و تحکیم درک مشترک جهانی از صلح عادلانه و تلاش برای تحقق آن در روابط انسانی در سطوح ملی و بین المللی، فراهم سازی زمینه های اصلاح و پالایش اندیشه های حاکم بر مدیریت سازمان های بین المللی معاصر و طرح گفتمان صلح عادلانه در سطح سازمان های بین المللی، شناسایی عناصر تهدید کننده صلح همچون تروریسم، نابرابری، فقر، نژاد پرستی از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

همچنین در افتتاحیه این همایش که با حضور مقامات دو کشور هند و ایران برگزار می گردد، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و خانم شیلا دیکشیت سر وزیر ایالات دهلی نو جایزه صلح عادلانه را از سوی مجمع جهانی صلح اسلامی دریافت خواهند کرد.