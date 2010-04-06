هواشناسی کرمان نسبت به کاهش دما به کشاورزان هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سازمان هواشناسی کرمان در اطلاعیه ای از کاهش پنج درجه ای هوا در اواخر وقت سه شنبه خبر داد.

این کاهش دما بخصوص در شهرستانهای شمالی و غرب استان کرمان روی خواهد داد و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی بخصوص برای محصول پسته وجود دارد.

سازمان جهاد کشاورزی کرمان نیز با اشاره به کاهش دما و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی بخصوص باغهای پسته از کشاورزان خواست اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی انجام دهند.

کشاورزان شهرستانهای زرند، شهربابک، سیرجان و کرمان باید با هماهنگی با کارشناسان کشاورزی از امروز تا پایان هفته آمادگی لازم برای برخورد با پدیده سرمازدگی را داشته باشند.

تهیه گونیهای محتوی پوست پسته و مخلوط کردن آن با پنج لیتر آب و گازوئیل برای آتش زدن آنها در باغها، استفاده نکردن از کودهای ازته، دفع علفهای هرز، هموار کردن سطح سایه انداز در باغات پسته و استفاده از کودهای فسفره و پتاسه به کشاورزان توصیه شده است.