76 میلیون بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر حبیب الله کیوان پناه درباره آخرین وضعیت تولید گاز و سایر محصولات گازی از میدان مشترک پارس جنوبی در سال گذشته با بیان اینکه در مجموع گاز تولیدی از سکوهای عملیاتی فازهای راه اندازی شده پارس جنوبی به 67 میلیارد و 12 میلیون متر مکعب رسید، گفت: با توجه به تولید 52 میلیارد و 796 میلیون متر مکعب گاز در سال 1387، تولید گاز در پارس جنوبی حدود 26 درصد افزایش یافته است.

مشاور مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه میزان تولید گاز طبیعی از بزرگترین میدان گازی دنیا در سال 88 افزایش یافته است، اظهار داشت: در این مدت 91 میلیون و 972 هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی برداشت شده که 76 میلیون بشکه آن به خارج از کشور صادر شده است.

به گفته وی انتقال دانش فنی در زمینه اجرای پروژههای پالایشگاهی، طراحی و ساخت سازه های دریایی همچون پایه سکو، سازه های فوقانی و خطوط لوله زیر دریایی و تبدیل سواحل جنوب به بزرگترین قطبهای اقتصادی و صنعتی ساخت تجهیزات منطقه پارس با افزایش حجم سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی، صندوق ذخیره ارزی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت بیع متقابل، فاینانس و عرضه اوراق مشارکت همراه بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به توسعه عسلویه با احداث تاسیسات زیر بنایی، نیروگاههای برق، فرودگاه بین المللی، اسکله های خدماتی و صدور کالای نفتی و غیر نفتی، پروژه های مخابراتی، اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع حدود 5 میلیارد دلار در این طرحهای نفت و گاز پارس جنوبی سرمایه گذاری شده که این رقم از افزایشی 25 درصدی به نسبت سال پیش از آن برخوردار بوده و بالاترین رقم سرمایه گذاری در تاریخ فعالیتهای توسعه پارس جنوبی است.

کیوان پناه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرحهای باقی مانده، تداوم حفاری چاههای فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی و میادین گلشن و فردوسی در سالجاری تصریح کرد: ادامه روند ساخت وساز پالایشگاههای خشکی این فازها اجرای طرحهای لوله گذاری دریایی این فازها، آغاز عملیات استخراج نفت از لایه نفتی پارس جنوبی و همچنین افتتاح نیروگاه یکهزار مگاواتی متمرکز پارس جنوبی از دیگر برنامه های سالجاری است.