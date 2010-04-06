کوچکترین میکرولیزر جهان ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طول این لیزر 30 میکرومتر بوده و ارتفاعی برابر هشت میکرومتر دارد و طول موج آن در حدود 200 میکرومتر برآورد شده است. این ویژگی ها لیزر جدید را تا اندازه ای قابل توجه کوچکتر از طول موج نوری می سازد که از آن منتشر می شود، پدیده ای که برای اولین بار در جهان علم رخ داده است.

لیزرها در حالت عادی هرگز نمی توانند کوچکتر از طول موج خود باشند زیرا امواج معمولی پرتو لیزر، تشدیدگر یا نوسان دهنده نوری به وجود می آورند که به امواج صوتی به وجود آمده در ساز گیتار شباهت زیادی دارند. این امواج نوری میان دو آینه حرکتی رفت و برگشت داشته چنین اصلی تنها هنگامی امکان پذیر خواهد بود که آینه ها بزرگتر از طول موج لیزر باشند. در نتیجه لیزرهای معمولی از نظر تغییر در ابعاد از محدودیت زیادی برخوردارند.

دانشمندان در تولید لیزر جدید خود از الکتریسیته الهام گرفتند. به گفته آنها به جای استفاده از تشدیدگرهای معمولی نوری از مدار تشدیدگر الکتریکی استفاده کردند که از یک القا کننده و دو خازن تشکیل شده است.

به این شکل نور به خوبی درون این تشدید کننده به دام افتاده و با استفاده از تقویت کننده ای نوری به نوسان الکترومغناطیسی مستقل و متمرکزی تبدیل می شود. این به آن معنی است که ابعاد تشدید کننده دیگر در محدودیت طول موج نور قرار نداشته و می توان آن را تغییر داد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این ویژگی یکی از مواردی است که می تواند توجه تولید کنندگان تراشه های الکترونیکی را به خود جلب کند زیرا در آینده می توان از این ابداع به عنوان جایگزین نوری ترانزیستورها استفاده کرد.