مدیر دفتر موسیقی به دانشگاه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد با اهدای لوح به محمدعلی خبری(مدیر کل دفتر موسیقی) از خدمات وی قدردانی کرد.



روابط عمومی این معاونت اعلام کرد با رفتن خبری تا تعیین مدیرکل جدید، علی ترابی که معاون دفتر موسیقی است، سرپرستی این دفتر را به عهده دارد و امور این حوزه را اداره می کند.