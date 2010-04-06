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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

گودرزی مشاور مدیر عامل در امور رسانه‌ای بنیاد سینمایی فارابی شد

سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، طی حکمی جعفر گودرزی را به عنوان"مشاور مدیر عامل در امور رسانه ای" و "مدیر روابط عمومی" منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلایی در این حکم تصریح کرده است: نظر به تجارب ارزشمند شما در حوزه ارتباطات فرهنگی هنری و با توجه به نقش حساس روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در ایجاد ارتباط و تولید و توزیع اطلاعات در میان دست اندرکاران سینما ، مخاطبین و جامعه فرهنگی هنری و اصحاب رسانه های کشور، جنابعالی را به سمت مدیر روابط عمومی و مشاور مدیر عامل در امور رسانه ای منصوب می نمایم.

جعفر گودرزی دبیر شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، در چندین جشنواره به عنوان داور، مدیر ارتباطات و  روابط عمومی و مدیر اجرایی فعالیت کرده است .

وی با بیش از 20 سال فعالیت رسانه ای ، کار خود را از سال 65 با  مجله اطلاعات هفتگی آغاز کرد و به عنوان دبیر تحریریه و سردبیر در عرصه مطبوعات فعالیت داشته  است. همکاری با چندین پروژه سینمایی و تلویزیونی در حوزه های برنامه ریزی و تولید از جمله فعالیت های گودرزی به شمار می رود. 
 

کد مطلب 1058670

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