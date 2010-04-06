به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلایی در این حکم تصریح کرده است: نظر به تجارب ارزشمند شما در حوزه ارتباطات فرهنگی هنری و با توجه به نقش حساس روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در ایجاد ارتباط و تولید و توزیع اطلاعات در میان دست اندرکاران سینما ، مخاطبین و جامعه فرهنگی هنری و اصحاب رسانه های کشور، جنابعالی را به سمت مدیر روابط عمومی و مشاور مدیر عامل در امور رسانه ای منصوب می نمایم.

جعفر گودرزی دبیر شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، در چندین جشنواره به عنوان داور، مدیر ارتباطات و روابط عمومی و مدیر اجرایی فعالیت کرده است .

وی با بیش از 20 سال فعالیت رسانه ای ، کار خود را از سال 65 با مجله اطلاعات هفتگی آغاز کرد و به عنوان دبیر تحریریه و سردبیر در عرصه مطبوعات فعالیت داشته است. همکاری با چندین پروژه سینمایی و تلویزیونی در حوزه های برنامه ریزی و تولید از جمله فعالیت های گودرزی به شمار می رود.

