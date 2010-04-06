انتقاد مطهری از روش دولت دربرخورد با قانون هدفمندی/ قانون را اجرا کنید

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با اقدام اخیر دولت برای افزایش درآمد از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: وقتی رئیس جمهور می گوید من این قانون را که همه مراحل قانونی خود را طی کرده است اجرا نمی کنم معنی این حرف چیزی جز استبداد نیست.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه دولت چه رویکردی می توانست برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیش بگیرد افزود: روش درست این بود که دولت قانون مصوب مجلس را اجرا کند و اگر در عمل به مشکلی برخورد لایحه ای را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز مشکلات دولت را در این زمینه رفع نماید.

مطهری تصریح کرد: اینکه دولت درباره قانونی که از تصویب نمایندگان مجلس گذر کرده و مراحل خود را گذرانده است نمی خواهد اجرا کند و مجلس را وادار به پس گرفتن نظر خود می کند و از سویی در نطق تلویزیونی برخی نمایندگان را تحقیر می کند روش درستی نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که اگر کمیته مشترک دولت و مجلس به این نتیجه برسند که درآمد دولت 40 هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد واکنش نمایندگان چه خواهد بود گفت: ملاک کار نمایندگان مجلس منطق و استدلال است به قول طلاب "ما فرزندان دلیل هستیم و هر جا دلیل برود ما همانجا می رویم".

وی تاکید کرد که استدلال بکاربرده شده از سوی رئیس جمهور در نطق تلویزیونی و اعلام این موضوع که با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها قانون تاثیر گذار نخواهد بود و مقدار کمی به حامل های انرژی اضافه خواهد شد و از قاچاق سوخت جلوگیری نمی شود استدلال درستی نبود چرا که با همین درآمد 20 هزار میلیارد تومانی قیمت بنزین از 100 به 400 تومان و قیمت گازوئیل به 150 تومان می رسد که هم مصرف را کاهش می دهد و هم از قاچاق سوخت بسیار خواهد کاست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: یکی دیگر از استدلالهای رئیس جمهوری در نطق تلویزیونی این بود که اگر 5 بار قیمت ها را تغییر دهیم ایجاد تورم انتظاری می کند و بهتر است در 2 یا 3 مرحله قیمت ها افزایش یابد البته این حرف به طور کلی درست است، اما به شرطی که زیر ساخت ها برای اجرای آن فراهم باشد. چه ضمانتی دارد که با افزایش یکباره قیمت ها آرامش اجتماعی به هم نریزد و دولت از این موضوع عقب نکشد.

مطهری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس خاطر نشان کرد: کمیته ای به این معنا تشکیل نشده است بلکه قرار شده که چند نفر از مجلس و چند نفر از دولت بنشینند و ببینند که آیا می توان راه حل قانونی برای این موضوع پیدا کنند یا خیر.