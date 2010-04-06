20 فروردین روز تجلی عزم ملی در دستیابی به فناوری هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی که سه شنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می گفت، افزود: ما توانستیم در این روز از بسیاری ازخاکریزها را که دشمن از راه های مختلف در مقابل ملتمان قرار بود عبور و قله های رفیع این دانش را که برای بسیاری از ملت های منطقه یک آرزوست فتح کنیم.

نماینده بروجرد خاطرنشان کرد: امروز ما در مسیری قرار داریم که خیلی از کشورهای مسلط بر این دانش در این جایگاه قرار دارند بنابراین، این روز به حق به نام روز ملی فناوری نام گذاری شده است.



وی افزود: همه ملت باید این روز عظیم را جشن بگیرند چرا که افتخار ملی برای کشور به همراه داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: تلاش غرب علیه فعالیت های هسته ای ایران ، عزم ملی را تقویت کرده است ، مهمترین خاصیت فشارهای سیاسی، جو سازی ها و صدور قطعنامه ها این بوده که هم دولت و هم ملت در این راه استوارتر و مقاومت تر حرکت کنند.



وی افزود: به همین دلیل فشارها تا کنون نه فقط هیچگونه تاثیری در این مسیر نداشته است بلکه باعث شد تاعزم ما بیشتر جزم شود و ما بسیاری از فواصل طولانی را با این روش کوتاه کنیم و موفق شدیم به خیلی از دستاوردهای مهم دست پیدا کنیم و در همین راستا قرار است رئیس جمهور در روز فناوری هسته ای خبرهای خوشی را به ملت بدهد.