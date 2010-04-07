برگزاری ماه جهانی نجوم در ایران / گذر نوار صلح از ایران

ندا مبرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ها و پروژه های سال جهانی نجوم، گفت: به دلیل موفقیت برنامه های سال جهانی نجوم در سال 2009 در جهت توسعه نجوم در میان مردم، انجمن منجمان بدون مرز ایده "ماه جهانی نجوم" را ارائه کرد و به دنبال آن ماه آوریل به عنوان ماه جهانی نجوم نامگذاری شد.

وی افزود: این ایده که با همکاری انجمن صلح ستارگان (Star Peace) در ایران نیز اجرایی می شود، با این هدف اجرایی می شود که این نکته را به جهانیان یادآوری کند که هر فرد به دور از رنگ، نژاد و ملیت می تواند از شگفتیهای آسمان شب لذت ببرد.

هماهنگ کننده پروژه 30 شب صلح ستارگان در ایران با اشاره به جزئیات پروژه ماه جهانی نجوم، افزود: در این برنامه نقشه 360 درجه ای زمین به 10 قاچ 36 درجه ای تقسیم می شود و برنامه های رصد مشترک با عنوان "نوار صلح" از شرقی ترین نقطه آغاز می شود و در غربی ترین نقطه زمین به پایان می رسد در هر قاچ طی سه روز برنامه های رصدی مشترک برگزار می شود.

وی ادامه داد: نوار صلح در روزهای 18، 19 و 20 فروردین ماه به ایران می رسد که تاکنون سه گروه آمادگی خود را برای اجرای رصد مشترک در نقاط مرزی اعلام کردند.

به گفته وی در سنندج پروژه رصد مشترک با عراق، انجمن آسمان مهر در بیرجند پروژه رصد مشترک با افغانستان و انجمن نجوم "مدار 27 درجه قشم" پروژه رصد مشترک با امارات متحده عربی را برگزار می کند.

مبرا یادآور شد: در رصدهای مشترک ماه، سیاره مریخ، "زحل" و اجرام اعماق آسمان چون خوشه پروین و سحابی "جبار" رصد خواهد شد و در حین رصد دو گروه از طریق تلفن با یکدیگر ارتباط دارند و پیام صلح و دوستی را تبادل می کنند.