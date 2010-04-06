کمک هزینه پراید به معلمان نمونه کشوری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله اسدی گرمارودی در نشست خبری که پیش از ظهر روز سه شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با تشریح فعالیتهای ستاد بزرگداشت مقام معلم افزود: در هفته معلم به فرهنگیان کارت طلایی بیمه ارائه می شود که این یکی از اقدامات رفاهی بزرگ به فرهنگیان به شمار می آید.

وی درباره جزئیات کارت طلایی بیمه گفت: این موضوع را وزیر آموزش و پرورش در هفته معلم تشریح خواهد کرد.

اسدی گرمارودی در ادامه از آزادی فرهنگیان زندانی در حوادث غیرعمد که استطاعت کافی ندارند، خبر داد و گفت: این موضوع را برای اولین بار در سال جاری پیگیری می کنیم.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد بزرگداشت مقام معلم به برنامه های رفاهی دولت برای کارکنان خود، افزود: یکی از مصوبات اخیر هیئت دولت ارائه وام یک و نیم میلیون تومان به پنج وزارتخانه است که کارکنان آموزش و پرورش نیز از آن بهره مند می شوند.

اسدی گرمارودی با تشریح جزئیات نحوه انتخاب معلمان نمونه منطقه ای، استانی و کشوری گفت: دستورالعمل انتخاب معلمان نمونه هیچ تغییری نسبت به سال گذشته ندارد تنها اینکه امسال به جای یک معلم به ازای 15 نفر یک معلم به جای 10 نفر به عنوان معلمان نمونه منطقه انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه از مجموعه 80 هزار معلم نمونه 190 نفر آنها برگزیده کشوری شده اند، ادامه داد:41 نفر از این معلمان از مقطع ابتدایی، 37 نفر راهنمایی و 37 نفر متوسطه، 30 نفر از مدیران مدارس، 14 نفر از معاونان، هفت نفر از آموزش و پرروش استثنایی، 12 نفر از مدارس عالی و 12 نفر از دانشگاه پیامبر اعظم و شهید رجایی هستند که طی مراسمی در هفته معلم از آنها تقدیر می شود.

وی همچنین از به صدا در آمدن زنگ سپاس از معلم در 12 اردیبهشت خبر داد و افزود: این مراسم توسط اعضای تشکلهای دانش آموزی برگزار می شود.

اسدی گرمارودی با اعلام اینکه برای اولین بار دبیرخانه دائمی بزرگداشت مقام معلم راه اندازی شده است، گفت: به دستور وزیر آموزش و پرورش پست کارشناس مسئول و کارشناس در استانها و مناطق برای این دبیرخانه تعریف شده است که وظیفه آن پیگیری تمام امور مربوط به منزلت و معیشت فرهنگیان در طول سال است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد بزرگداشت مقام معلم راه اندازی پروتال جامع آموزش مجازی فرهنگیان را یکی دیگر از خدمات ارائه شده به فرهنگیان همزمان با هفته معلم عنوان کرد و افزود: با افتتاح این وب سایت معلمان می توانند آموزش ضمن خدمت خود را به صورت غیر حضوری بگذرانند.

وی با بیان اینکه گروه مشاوران جوان آموزش و پرورش نیز در هفته معلم برنامه هایی را ارائه خواهند کرد، گفت: این گروه کتابی را با عنوان سیره معلمان شهید وزارت آموزش و پرورش در دست تهیه دارند.

اسدی گرمارودی گفت: وزیر آموزش و پرورش نماینده هایی را برای تقدیر از معلمان استانی انتخاب کرده اند که طی هفته معلم با این واسطه از آنها تقدیر می شود.