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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

قوسیان به مهر خبر داد:

حمایت مالی از مقالات برگزیده کنگره پژوهشی علوم پزشکی

حمایت مالی از مقالات برگزیده کنگره پژوهشی علوم پزشکی

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی از ارائه گرانت های پژوهشی به مقالات برگزیده خبر داد.

دکتر محمد حسن قوسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یازدهمین دوره کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی کشور 31 فروردین ماه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز می شود و تا سوم اردیبهشت ماه 89 ادامه می یابد.

وی با اشاره به جزئیات این دوره از کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی یادآور شد: بیش از 2 هزار مقاله به این دوره از کنگره ارسال شد که پس از داوری 450 مقاله در مجموع به صورت سخنرانی و پوستر در کنگره ارائه می شود.

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: نشست ویژه احیای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در حوزه طب در این دوره از کنگره با حضور صاحبنظران برگزار می شود.

وی در خصوص داوری مقالات کنگره یازدهم یادآور شد: 60 داور که برای اولین بار در دوره های آموزشی داوری شرکت کرده بودند، در این دوره کار داوری مقالات دانشجویان علوم پزشکی را برعهده داشتند و هر مقاله 4 بار مورد داوری به صورت اینترنتی قرار گرفت.

قوسیان اضافه کرد: مقالات برگزیده در یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی گرانت های پژوهشی دریافت می کنند که میزان گرانت های مورد نظر در زمان برگزاری کنگره اعلام می شود.

کد مطلب 1058681

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