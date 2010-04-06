حمایت مالی از مقالات برگزیده کنگره پژوهشی علوم پزشکی

دکتر محمد حسن قوسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یازدهمین دوره کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی کشور 31 فروردین ماه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز می شود و تا سوم اردیبهشت ماه 89 ادامه می یابد.

وی با اشاره به جزئیات این دوره از کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی یادآور شد: بیش از 2 هزار مقاله به این دوره از کنگره ارسال شد که پس از داوری 450 مقاله در مجموع به صورت سخنرانی و پوستر در کنگره ارائه می شود.

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: نشست ویژه احیای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در حوزه طب در این دوره از کنگره با حضور صاحبنظران برگزار می شود.

وی در خصوص داوری مقالات کنگره یازدهم یادآور شد: 60 داور که برای اولین بار در دوره های آموزشی داوری شرکت کرده بودند، در این دوره کار داوری مقالات دانشجویان علوم پزشکی را برعهده داشتند و هر مقاله 4 بار مورد داوری به صورت اینترنتی قرار گرفت.

قوسیان اضافه کرد: مقالات برگزیده در یازدهمین کنگره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی گرانت های پژوهشی دریافت می کنند که میزان گرانت های مورد نظر در زمان برگزاری کنگره اعلام می شود.