  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

اهدای 4000 جلد کتاب به کانونهای مساجد خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی گفت: چهارهزار جلد کتاب از سوی دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی به کانونهای مساجد این استان اهدا شد.

هاشم شیرازیان درگفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، افزود: این کتاب ها در قالب 100 عنوان کتب آموزشی ویژه مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان  بوده است.

وی مبلغ خرید این کتابها را 273 میلیون ریال هزینه اعلام کرد.
 
وی همچنین افزود: برای تجهیز کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 66 قفسه به 33 کتابخانه باز در مساجد مناطق محروم از سوی این دبیرخانه به مناطق محروم ارسال شده است.
 
وی ارسال تابلو برای کانونهای تازه تأسیس و بازدید کارشناسان دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی را از اهم اقدامات به عمل آمد در سال 89 اعلام کرد.
 
تاکنون 119 کانون فرهنگی و هنری در مساجد خراسان شمالی فعالیت می کنند که در نیمی از آنها کتابخانه راه اندازی شده است.
کد مطلب 1058682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها