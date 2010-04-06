اهدای 4000 جلد کتاب به کانونهای مساجد خراسان شمالی

هاشم شیرازیان درگفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، افزود: این کتاب ها در قالب 100 عنوان کتب آموزشی ویژه مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان بوده است.

وی مبلغ خرید این کتابها را 273 میلیون ریال هزینه اعلام کرد.

وی همچنین افزود: برای تجهیز کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 66 قفسه به 33 کتابخانه باز در مساجد مناطق محروم از سوی این دبیرخانه به مناطق محروم ارسال شده است.

وی ارسال تابلو برای کانونهای تازه تأسیس و بازدید کارشناسان دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی را از اهم اقدامات به عمل آمد در سال 89 اعلام کرد.

تاکنون 119 کانون فرهنگی و هنری در مساجد خراسان شمالی فعالیت می کنند که در نیمی از آنها کتابخانه راه اندازی شده است.