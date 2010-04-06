250 هزار مسافر بوشهری از طریق ناوگان عمومی به سفر رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیمان بوستانی پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:همچنین به همین میزان هم مسافر از دیگر نقاط کشوراز طریق ناوگان عمومی وارد استان بوشهر شده اند.
وی اظهار داشت: این تعداد مسافر با انجام 16 هزار و 794 سفر به مسافرت رفته اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود سه درصد رشد داشته است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر با بیان این که 500 دستگاه اتوبوس مدرن و پیشرفته برای جابجایی مسافران نوروزی استان بوشهر به اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است، گفت: بیشترین سفرها صورت گرفته از بوشهر در این ایام به مقصد استان های تهران، فارس، خوزستان، اصفهان وهرمزگان صورت گرفت.
بوستانی با اشاره به این که 500 دستگاه اتوبوس مدرن و پیشرفته برای جابجایی مسافران نوروزی استان بوشهر به اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده بود، گفت: در کنار این تعداد اتوبوس سایر ناوگان مینی بوسی و سواری کرایه برای جابجایی مسافران نوروزی به ارائه خدمت پرداختند.
وی اضافه کرد: همچنین در این ایام 280 دفتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی، آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل مسافر با عرضه اینترنتی بلیت، اقدام به فروش بلیت کردند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر یادآور شد: در مدت مذکور 8هزار و 706 نفر با انجام 330 سفر ناوگان عمومی از سراسر استان بوشهر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد نشان می دهد.
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