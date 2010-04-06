250 هزار مسافر بوشهری از طریق ناوگان عمومی به سفر رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیمان بوستانی پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:همچنین به همین میزان هم مسافر از دیگر نقاط کشوراز طریق ناوگان عمومی وارد استان بوشهر شده اند .

وی اظهار داشت: این تعداد مسافر با انجام 16 هزار و 794 سفر به مسافرت رفته اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود سه درصد رشد داشته است .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر با بیان این که 500 دستگاه اتوبوس مدرن و پیشرفته برای جابجایی مسافران نوروزی استان بوشهر به اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده است، گفت: بیشترین سفرها صورت گرفته از بوشهر در این ایام به مقصد استان های تهران، فارس، خوزستان، اصفهان وهرمزگان صورت گرفت.

بوستانی با اشاره به این که 500 دستگاه اتوبوس مدرن و پیشرفته برای جابجایی مسافران نوروزی استان بوشهر به اقصی نقاط کشور در نظر گرفته شده بود، گفت: در کنار این تعداد اتوبوس سایر ناوگان مینی بوسی و سواری کرایه برای جابجایی مسافران نوروزی به ارائه خدمت پرداختند.

وی اضافه کرد: همچنین در این ایام 280 دفتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی، آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل مسافر با عرضه اینترنتی بلیت، اقدام به فروش بلیت کردند.