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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۰۰

ناو گروه نیروی دریایی ارتش از ربایش تانکر نفتکش ایرانی جلوگیری کرد

ناو گروه نیروی دریایی ارتش از ربایش تانکر نفتکش ایرانی جلوگیری کرد

با تلاش دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام دزدان دریایی برای ربایش یک فروند تانکر نفتکش کشورمان ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناو گروه اعزامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن از ربایش یک فروند نفتکش کشورمان موسوم به تانکر ایران فراز جلوگیری کردند.

تانکر ایران فراز که از بندر بوشهر عازم بندر ازمیر ترکیه بود در خلیج عدن مورد حمله چهار فروند قایق تندرو متعلق به دزدان دریایی سومالیایی قرار گرفت که با عملیات به موقع ناوگروه نیروی دریایی ارتش حاضر در محل، دزدان دریایی موفق به ربودن این ناتنکر نشدند و از محل گریختند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر تانکر ایران فراز بدون هیچ گونه آسیبی در حال پیمودن مسیر خود به مقصد ازمیر ترکیه است.

این چندمین بار است که ناوگروه های اعزامی نیروی دریایی ارتش که در روزهای پایانی سال 88 هفتمین گروه از آنها به خلیج عدن اعزام شدند با اقدام به موقع خود مانع از ربوده شدن شناورهای ایرانی در خلیج عدن می شوند.

کد مطلب 1058687

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