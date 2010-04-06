ذکر خاطرات بن بلا از حضرت امام / یادبود استقلال سنگال به سبک کره شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی صبح روز11 فروردین عازم الجزایر شد . وی در پاویون فرودگاه الجزایر به دلیل سفر وزیر امور خارجه الجزایر به کشور دیگری با استقبال وزیر مشاور الجزایر وارد این کشور شد و ابتدا به دیدار رئیس جمهور و سپس نخست وزیر این کشور رفت.



- در کنار این دیدارها به دلیل درگذشت همسر بن بلا رئیس جمهور سابق این کشور منوچهر متکی در منزل وی حاضر شده و به او تسلیت گفت. بن بلا هم در این دیدار به ذکر جایگاه برجسته امام (ره) در میان کشورهای جهان اشاره کرد و انقلاب اسلامی را اتفاقی مهم برای جهان اسلام و کل دنیا دانست.



- گفتنی است در پایان این سفر ضیافت شامی نیز با حضور وزیر امور خارجه ایران در سفارت جمهوری اسلامی ایران در الجزیره برگزار شد.



- این هیئت در سفر به گابن با مشکل دریافت مجوز پرواز از آسمان برخی کشورها مواجه شد و با گذشت بیش از 10 ساعت تاخیر تا پای پلکان هواپیما مشخص نبود که پرواز به سمت تهران است یا لیبرویل که به یک باره آخرین مجوز پرواز که از آسمان کامرون بود به دست تیم پرواز رسید و سفر به گابن نیز انجام شد .



- در کشور گابن، پالتونگی وزیر امور خارجه این کشور به استقبال متکی آمده و صبح روز سوم سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با علی بنگو رئیس جمهور گابن دیدار کرد.



- در حالی که تلاش برای دریافت مجوز با امکانات اندک و بدون کمک سفارتخانه ای (ایران در گابن سفارتخانه ندارد) برای سفر به تهران در جریان بود به یکباره خبر آمد بنا به دستور رئیس جمهور و به نمایندگی از وی وزیر امور خارجه کشورمان باید در مراسم پنجاهمین سالگرد استقلال سنگال هم حضور یابد. لذا یک بار دیگر مسیر سفر در دقیقه 90 تغییر یافت.



- بر اساس این گزارش آخرین مقصد سنگال بود که به دلیل ناگهانی بودن ، دیداری در آن تنظیم نشده بود .پیام تبریک رئیس جمهور ایران به عبدالله واد رئیس جمهور سنگال داده شد و از وی برای حضور در اجلاس گروه 15 دعوت به عمل آمد.



- وزیر امور خارجه در این کشور برای برگزاری مراسم اصلی روز جشن نیز حاضر نشد و پس از حضور در مراسم رونمایی مجسمه یادبود پنجاهمین سالگرد استقلال سنگال هیئت ایرانی این کشور را به مقصد تهران با توقف در فرودگاه تونس برای سوخت گیری هواپیما ترک کرد.



- گفتنی است متکی در فرودگاه سنگال با استقبال وزیر امور خارجه این کشور مواجه شد ولی با سرعت هیئت ایرانی را به محل اقامت روسای کشورها منتقل کردند و به دلیل فشردگی برنامه ها فرصت گفتگوی مقامات ایرانی و سنگالی مهیا نشد.



- در پایان سفر و در پاویون فرودگاه تونس نیز معاون تشریفات وزارت امور خارجه به همراه سفیر ایران در تونس به استقبال منوچهر متکی آمدند و در آنجا نیز دیدار رسمی شکل نگرفت تا پس از حدود 25 ساعت پرواز در آسمان آسیا، اروپا و آفریقا و حدود 100 ساعت سفر هیئت ایرانی به 3 کشور آفریقایی با 7 دیدار رسمی و غیر رسمی پایان یابد.



- منوچهر متکی وزیر امور خارجه در پایان سفر و در جمع خبرنگاران تاکید کرد که به اهداف از پیش تعیین شده برای این سفر دست یافته ایم.



- یکی از نکات قابل توجه در سفر به سه کشور آفریقایی این بود که به همراه هیات ایرانی محمد سعیدی کیا وزیر سابق راه ، جهاد و مسکن در دولتهای میر حسین موسوی،هاشمی رفسنجانی،سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت . او در حقیقت رکورد دار حضور در دولت های بعد از انقلاب است که با تمامی دولت ها غیر از دولت موقت و بنی صدر همکاری داشته است ولی به گفته او هیچ دولتی بیش از یک دوره نتوانسته وی را تحمل کند!



- سعیدی کیا در این سفر به منظور زمینه سازی برای مشارکت درپروژه های ساختمانی کشور الجزایر به همراه هیات ایرانی عازم الجزیره شده بود و قصد داشت که از همین کشور به سوی ایران بازگردد ولی با تاخیر بوجود آمده در سفر به گابن وی نیز برنامه های خود را اجرایی کرده و در ادامه سفر همراه هیات ایرانی حضور یافت تا شاید بتواند در گابن نیز دستاوری برای صنعت ساختمان سازی کشور داشته باشد . گویا در مذاکرات فیمابین مسئولین گابنی و ایرانی این امر مطرح شده و طرف مقابل نیز استقبال کرده بود. گفتنی است که هم اکنون سعیدی کیا در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مشغول به فعالیت است.



- سعیدی کیا در مقابل اصرار خبرنگاران برای مصاحبه درباره برنامه هایش گفت: عادت ندارم کاری را قبل از اجرایی شدن برای رسانه ها اعلام کنم ولی به محض نتیجه دادن کار به اطلاع مردم و رسانه ها خواهم رساند .از لابه لای سخنان او نکته قابل توجه این بود که پروژه های ساخت مسکن در ونزوئلا نتایج خوبی در برداشته است و به همین دلیل ایران در پی گسترش این گونه اقدامات در دیگر کشور ها است.



- علی بنگو رئیس جمهور گابن در اسفند ماه سال گذشته موضعی ناهماهنگ با مواضع هسته ای ایران اتخاذ کرده بود و همین امر برای هیات ایرانی دل نگرانی هایی را داشت ولی بنا بر شنیده ها وی در دیدار هیات ایرانی و پس از شنیدن ادله و استناد های وزیر امور خارجه کشورمان مواضع خود را تعدیل کرده و کاملا با ایران همراه شده بود .البته موضع گیری سابق بنگو در دیدار با خانم کلینتون و در واشنگتن صورت گرفته بود و گویا ریاست دوره ای این کشور بر شورای امنیت سازمان ملل به قیمت همین مو ضع گیری بود.آن چیزی که در گابن مشخص بود اینکه به لحاظ فرهنگی گابن شدیدا مغلوب فرانسه بوده و اقلیت 7 درصدی فرانسوی ها دراین کشور کماکان تسلط خود را پس از استقلال گابن حفظ کرده اند.



- جشن پنجاهمین سالگرد استقلال سنگال با گستردگی ویژه ای تزئین شده بود. تمام شهر داکار برای این منظور تزئین شده بود و مردم به رغم تمامی مشکلات اقتصادی با لباس های منقش به تصویر عبدالله واد رئیس جمهور این کشور و مجسمه یاد بود این مراسم در سطح شهر در آمد و رفت می کردند.

- سنگال نیز همچون دو کشور الجزایر و گابن تحت سلطه فرانسوی ها بوده و هنوز زبان رسمی آنها فرانسه است. در این مراسم که با حضور نمایندگان 40 کشور دنیا برگزار شد 22 رئیس جمهور و 18 نماینده رسمی روسای کشورهای مختلف آفریقایی، آسیایی و امریکایی حضور داشتند به همین دلیل نیز شهر کاملا امنیتی اداره می شد و در سطح شهر سربازان مسلح بسیاری به چشم می خورد.

- بنا بر اطلاعات حاصله تندیس یادبود این مراسم که یک روز قبل از سالگرد جشن استقلال سنگال رونمایی شد توسط کارشناسان کره شمالی و به سبک مجسمه کیم ایل سونگ ساخته شده است و در بزرگی این تندیس همین بس که از هر جای شهر و حتی دورتر بخواهند، می توانند این مجسمه را ببیند.



- تنها نکته ای که تیم رسانه ای به خاطر کمبود وقت از آن اظهار تاسف می کردند عدم بازدید از نمایندگی خودرو ملی در دو کشور سنگال و الجزایر بود زیرا خودرو سمند به وفور در سطح دو شهر الجزیره و داکار دیده می شد و در سنگال به عنوان تاکسی در خیابان های شهر تردد می کرد. البته بنا بر اطلاعات واصله قیمت عرضه این خودرو در این دو کشور حدود نصف قیمت آن در ایران است و این در حالی است که تفاوت فاحشی در قیمت بنزین در دو کشور سنگال و الجزایر بود.قیمت هر لیتر بنزین در سنگال 15000 ریال و در الجزایر 2500 ریال و این ممکن است ناشی از نفتی بودن کشور الجزایر باشد زیرا الجزایر جزو صادر کنندگان نفت بوده و از قضا با کیفیت ترین نفت اوپک را این کشور عرضه می کند.



- تیم خبرنگاران این سفر که مشتمل بر خبرنگار ، تصویر بردار و تدوینگر واحد مرکزی خبر ، خبرنگار ایرنا و خبرنگار مهر بودند ، در طول مدت سفر با برخی از مشکلات برای ارسال اخبار از سوی میزبانان مواجه شدند و این در شرایطی بود که کارکنان فعال امور رسانه های وزارت خارجه تمام تلاش خود را برای مهیا ساختن تسهیلات لازم داشتند.