مسائل مالی شش بازیکن هندبال شهرداری زرند را فراری داد

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر کرمان گفت: شش بازیکن تیم شهرداری به دلیل نپرداختن مبلغ قراردادشان از سوی شهرداری زرند از تمرینات تیم کنار کشیده اند.

وی افزود: صمصامی، منقرد، زنگنه، سکناری، ندری از جمله بازیکنانی هستند که به دلیل مسائل مالی تمرینات را رها کرده اند.

وی یادآورشد: البته منفرد، سکناری و زنگنه امروز در تهران در تمرینات حاضر شدند که به دلیل عدم هماهنگی با باشگاه و غیبت فعلا از ترکیب کنار گذاشته شده اند که تکلیفشان مشخص شود.

وی گفت: علیرغم همه این مشکلات باشگاه شهرداری زرند همچنان بر نپرداختن قرارداد بازیکنان و ادامه مسائل مالی اصرار دارد و هنوز خبری از پرداخت به بازیکنان نیست.

اخگر گفت: ما در کنار این بازیکنان "پرولت" بازیکن خارجی مان را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

وی گفت: تیم دانشگاه آزاد تیم خوبی است و ممکن است فردا ما را با مشکل مواجه کند اما با توجه به غیرتی که در بازیکنان باقیمانده سراغ داریم و زحماتی که کشیدیم امیدواریم بازی فردا را ببریم تیم شهرداری زرند هنوز هم از تیم های پرسابقه لیگ و از بهترینهای لیگ برتر است.

وی تاکید کرد: باشگاه شهرداری زرند بعد از جریانات مصاحبه شهردار زرند هیچ مبلغی به تیم هندبال نپرداخته است.

تیم هندبال شهرداری زرند هم اکنون دررده چهار جدول رده بندی لیگ هندبال است.