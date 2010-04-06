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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

اخگر:

مسائل مالی شش بازیکن هندبال شهرداری زرند را فراری داد

مسائل مالی شش بازیکن هندبال شهرداری زرند را فراری داد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی هندبال شهرداری زرند با اشاره به ادامه مشکلات مالی این تیم در سال جدید گفت: شش بازیکن شهرداری به دلیل مشکلات مالی تمرینات تیم را ترک کرده اند.

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر کرمان گفت: شش بازیکن تیم شهرداری به دلیل نپرداختن مبلغ قراردادشان از سوی شهرداری زرند از تمرینات تیم  کنار کشیده اند.

وی افزود: صمصامی، منقرد، زنگنه، سکناری، ندری از جمله بازیکنانی هستند که به دلیل مسائل مالی تمرینات را رها کرده اند.

وی یادآورشد: البته منفرد، سکناری و زنگنه امروز در تهران در تمرینات حاضر شدند که به دلیل عدم هماهنگی با باشگاه و غیبت فعلا از ترکیب کنار گذاشته شده اند که تکلیفشان مشخص شود.

وی گفت: علیرغم همه این مشکلات باشگاه شهرداری زرند همچنان بر نپرداختن قرارداد بازیکنان و ادامه مسائل مالی اصرار دارد و هنوز خبری از پرداخت به بازیکنان نیست.

اخگر گفت: ما در کنار این بازیکنان "پرولت" بازیکن خارجی مان را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

وی گفت: تیم دانشگاه آزاد تیم خوبی است و ممکن است فردا ما را با مشکل مواجه کند اما با توجه به غیرتی که در بازیکنان باقیمانده سراغ داریم و زحماتی که کشیدیم امیدواریم بازی فردا را ببریم تیم شهرداری زرند هنوز هم از تیم های پرسابقه لیگ  و از بهترینهای لیگ برتر است.

وی تاکید کرد: باشگاه شهرداری زرند بعد از جریانات مصاحبه شهردار زرند هیچ مبلغی به تیم هندبال نپرداخته است.

تیم هندبال شهرداری زرند هم اکنون دررده چهار جدول رده بندی لیگ هندبال است.

کد مطلب 1058692

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