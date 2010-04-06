شناسایی هشت هزار گونه گیاهی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خیرالله مرادی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار گردید، اظهار داشت: استان کردستان یکی از مناطق نمونه جهان در بحث تنوع زیستی است و به همین دلیل تاکنون بیش از هشت هزار گونه گیاهی در این استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر تنوع گونه های گیاهی در این استان، وجود گونه های نادر و بومی از دیگر شاخصهای است که کردستان را به عنوان یکی از استانهای نمونه در کشور و حتی جهان معرفی نموده و می طلبد که با برنامه ریزی بهتر و همچنین بهره گیری از این توانمندی ها برای توسعه و پیشرفت استان کردستان استفاده نمود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کردستان بیان داشت: علاوه بر تنوع گونه های گیاهی در استان کردستان، در بخش حیاط وحش نیز این استان به دلیل شرایط بسیار خوب آب و هوایی از یک سو و همچنین وجود جنگلها و مراتع سرسبز از سوی دیگر یکی از مناطق ویژه کشور به حساب می آید.

مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 31 گونه پستاندار، 192 گونه پرنده، 17 گونه خزنده، 11 گونه دوزیست و 13 گونه ماهی در استان کردستان شناسایی شده و طرحهای مطالعاتی مختلفی نیز در راستای شناسایی گونه های جدی در دست اجراست.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست استان کردستان نبود متخصص در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی است که متاسفانه این معضل باعث شده تا ما نتوانیم تمامی گونه های زیستی موجود در استان را شناسایی نمائیم چرا که مطالعات اولیه نشان می دهد که کردستان دارای گونه های بسیار بیشتر گیاهی و جانوری است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کردستان در پایان با اشاره به افزایش 13 برابری اعتبارات عمرانی این اداره کل در مقایسه با چهار سال قبل، بیان داشت: افزایش اعتبارات عمرانی می تواند زمینه های حفاظت هر چه بهتر از گونه های زیستی در استان کردستان را فراهم نماید.