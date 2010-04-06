مذاکره با عراق برای صدور خدمات حفاری/ اجرای پروژه های حفاری در لیبی و دریای شمال

ایرج احمدی سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام مذاکراتی برای صدور خدمات جانبی حفاری چاههای نفت و گاز به شرکتهای عراقی، گفت: به زودی طرف عراقی برای مذاکره به ایران می آیند و در این زمینه علاوه بر خدمات فنی، احتمال حضور نیروی انسانی ایران در صنعت نفت عراق هم وجود دارد.

به گفته مدیر پروژه‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در صورت نهایی شدن مذاکرات ممکن است چند دستگاه حفاری شرکت ملی حفاری ایران به عراق منتقل شود.

وی با اشاره امضای تفاهم نامه حفر 20 حلقه چاه عراق در سال گذشته، اظهار داشت: به دلیل وجود برخی مشکلات امکان اجرایی شدن این تفاهم نامه تاکنون محقق نشده است.

به گفته این مقام مسئول استفاده از خدمات فنی، تجهیزات حفاری و نیروی انسانی ایران به دلیل فاصله کوتاه جغرافیایی، همسایگی و نزدیکی ویژگی های فرهنگی دو کشور برای عراق منافع بیشتری به همراه دارد.

احمدی سرشت با اشاره به انجام مطالعات مهندسی، مدیریت و نظارت یک پروژه حفاری در دریای شمال توسط شرکت ملی حفاری ایران، یادآور شد: همچنین در حال حاضر در لیبی به صورت پیمانکاری با شرکت نفتی الجوف لیبی همکاری می کنیم.

به گزارش مهر، در حال حاضر شرکت ملی حفاری ایران در چارچوب قراردادی در زمینه عملیات سیمان کاری و اسیدکاری چاههای نفت در منطقه زلطن با شرکت دولتی خدمات فنی حفاری الجوف لیبی همکاری دارد.

همچنین شرکتهای بزرگ نفتی لیبی همچون زویتینا، سرت، الخلیج، هروج و واحه برای همکاری با شرکت ملی حفاری ایران در بخش عملیات سیمانکاری و اسیدکاری چاههای نفت و گاز و خدمات فنی صنعت حفاری اعلام آمادگی کرده اند.

تاکنون 2 عملیات سیمانکاری چاههای نفت لیبی در موقعیت منطقه زلطن در 400 کیلومتری بندر بنغازی با موفقیت به پایان رسیده است.

لیبی با در اختیار داشتن بیش از 39 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و یک تریلیون و 400 میلیارد متر مکعب گاز از کشورهای عضو اوپک است که روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می‌کند و قصد دارد تا سال 2015 میلادی تولید نفت خود را به 3 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.