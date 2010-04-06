دولت با زمین خواران بدون گذشت برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علیرضا اورنگی ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار قزوین آسیب شناسی در خصوص زمین و منابع طبیعی را از اولویت های سفرهای استانی دولت اعلام کرد و افزود: با اصلاح برخی قوانین و ارائه راهکارهای کارشناسی شده می توان بسیاری از این مشکلات را حل کرد و افزایش اختیارات استان ها نیز که در حال انجام است می تواند در این موضوع کمک باشد و در کنار آن بایستی از ظرفیتهای استان ها نیز نهایت استفاده صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: دولت هیچ گذشتی درخصوص زمین خواران، زیاده طلبان و افراد سودجود ندارد و نظر قاطع دولت، برخورد با این گونه افراد است.

وی بر رعایت الگوی مناسب کشت در اراضی موجود در کشور تأکید کرد و یادآور شد: از زمین به عنوان یک سرمایه ملی و مهم باید استفاده بهینه صورت گیرد تا منجر به تولید بهینه و مفید شود.

وی در خصوص ضرورت اجرای ضوابط تشخیص و تعیین محدوده شهرها اظهار داشت:‌ در این خصوص باید یک دستور متقن و تعریف شده ارائه شود و در برخی شهرهای کشور نیز درخصوص حریم و محدوده های آنها باید بازنگری صورت گیرد.

وی درخصوص چگونگی احداث باغ شهرها نیز در برخی مناطق کشور مطالبی بیان کرد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت و تامین نیازهای غذایی مردم، صیانت از زمین به عنوان بستر مهم تولید، مورد توجه است و جهاد کشاورزی بر حسب وظیفه، حفظ اراضی را برعهده دارد.

وی وظیفه اصلی سازمان امور اراضی را تعیین خط مشی اداری، سیاستگذاری و نظام بخشیدن به امور زمین های غیرشهری و‌ حفظ یکپارچگی وکاربری اراضی کشاورزی دانست.

احمد عجم استاندار قزوین هم در این دیدار با ارائه گزارشی از موقعیت و توانمندی های استان قزوین درزمینه های مختلف برحل مشکلات مردم درخصوص مالکیت های اراضی در استان تأکید کرد.

وی انعکاس اقدامات انجام شده در عرصه منابع طبیعی را ضروری خواند و گفت : با وضع برخی قوانین باید تصمیمات ملی درخصوص تعیین تکلیف اراضی موجود در مناطق اتخاذ شود زیرا زمین محدود است و لزوم کوتاه کردن رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از اموال متعلق به بیت المال در این خصوص ضروری است.

صادق پورمهدی معاون عمرانی استانداری نیز طی سخنانی بر لزوم توجه به حل مشکلات مردم و برخورد با سودجویان و رانت خواران تأکید کرد و افزود: با تهیه نقشه کد دار و سوابق درخصوص زمینهای موجود در استان می توان بر اراضی ملی نظارت بهتری کرد.