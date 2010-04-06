  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

نوش آبادی در گفتگو با مهر:

هیئت اقتصادی ایران وارد عمان شد

هیئت اقتصادی ایران وارد عمان شد

مدیر کل همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه در راس هیئت 12 نفره ای از دستگاه های اقتصادی، تجاری و بنادر کشور و وزارتخانه های راه و ترابری، اقتصاد و دارایی و نفت دیشب وارد مسقط شد.

حسین نوش آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هیئت قرار است پیرامون همکاری های تجاری و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با مقامات عمانی از جمله وزیر بازرگانی و صنایع و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کنند.

وی موضوعاتی همچون خط مشترک کشتیرانی دو کشور، ترانزیت کالاهای عمانی با استفاده از ظرفیت های ریلی جمهوری اسلامی ایران به آسیای میانه، همکاری در زمینه میادین مشترک گازی در خلیج فارس و دریای عمان و توسعه بنادر را از جمله مسائل مورد بررسی در این مذاکرات برشمرد.
 
این هیئت امروز از بنادر صحار و سلطان قابوس مسقط بازدید خواهند داشت.
 
 
کد مطلب 1058706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها