هیئت اقتصادی ایران وارد عمان شد

حسین نوش آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هیئت قرار است پیرامون همکاری های تجاری و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با مقامات عمانی از جمله وزیر بازرگانی و صنایع و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کنند.

وی موضوعاتی همچون خط مشترک کشتیرانی دو کشور، ترانزیت کالاهای عمانی با استفاده از ظرفیت های ریلی جمهوری اسلامی ایران به آسیای میانه، همکاری در زمینه میادین مشترک گازی در خلیج فارس و دریای عمان و توسعه بنادر را از جمله مسائل مورد بررسی در این مذاکرات برشمرد.

این هیئت امروز از بنادر صحار و سلطان قابوس مسقط بازدید خواهند داشت.



