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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

خیرین گلستان 100 کلاس درس ساختند

خیرین گلستان 100 کلاس درس ساختند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گلستان اعلام کرد: خیرین استان در سال گذشته 100 کلاس درس ساختند.

محمد حسین کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد کلاسهای درس در قالب 25 واحد آموزشی احداث و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع خیرین استان در سال گذشته به 80 درصد تعهداتشان در زمینه امر مدرسه سازی عمل کرده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری خیرین، ساخت یک واحد آمو.زشی ویژه نابینایان در مرکز استان را آغاز کرده اند.
 
رئیس مجمع خیرین گلستان اعلام کرد: خیرین استان در 10 سال گذشته هزار و 725 کلاس درس احداث کردند.
 
وی اظهار داشت: اکنون نیز 20 مدرسه با 65 کلاس درس درحال ساخت است و با بهره برداری از آن به تعداد مدارس استان افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: دو هزار و 472 کلاس درس استان تخریبی است و نیاز به نوسازی دارد و این در حالیست که تاکنون خیرین 318 مدرسه در استان احداث کردند.
کد مطلب 1058708

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