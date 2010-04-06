خیرین گلستان 100 کلاس درس ساختند

محمد حسین کمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد کلاسهای درس در قالب 25 واحد آموزشی احداث و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع خیرین استان در سال گذشته به 80 درصد تعهداتشان در زمینه امر مدرسه سازی عمل کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری خیرین، ساخت یک واحد آمو.زشی ویژه نابینایان در مرکز استان را آغاز کرده اند.



رئیس مجمع خیرین گلستان اعلام کرد: خیرین استان در 10 سال گذشته هزار و 725 کلاس درس احداث کردند.



وی اظهار داشت: اکنون نیز 20 مدرسه با 65 کلاس درس درحال ساخت است و با بهره برداری از آن به تعداد مدارس استان افزوده می شود.



وی خاطرنشان کرد: دو هزار و 472 کلاس درس استان تخریبی است و نیاز به نوسازی دارد و این در حالیست که تاکنون خیرین 318 مدرسه در استان احداث کردند.