به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی امروز در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر برنامه های این شرکت برای اقتصادی کردن فضای آسمان ایران گفت: در حال حاضر کشور ما در بهترین موقعیت فضایی شرق به غرب دنیا قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به انجام روزانه حدود 500 پرواز عبوری از آسمان ایران اعلام کرد: مقایسه آمارهای موجود و اهداف مشخص شده در برنامه چهارم توسعه نشان دهنده تحقق 112.5 درصدی اهداف این بخش است.

اسماعیلی با بیان اینکه عبور از آسمان مانند عبور از زمین تابع شرایط و مقررات خاص خود است، اظهار داشت: ما در حال برنامه ریزی و حرکت به سمتی هستیم که بتوانیم تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران را افزایش دهیم.

وی دلیل این هدف گذاری را افزایش اعتبار ایران در عرصه بین المللی و افزایش درآمدهای حاصل از این روش برای کشور دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه پنجم توسعه شاهد رشد خوبی در پروازهای عبوری از آسمان ایران باشیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در ادامه به باز شدن آسمان کشورهای همسایه ایران (افغانستان و عراق) اشاره کرد و گفت: با توجه به رفع محدودیتها از آسمان این کشورها، به طور طبیعی برخی از پروازها به سمت این کشورها کشیده خواهد شد که ما باید با تعریف شرایط مطلوب پروازهایی را به سمت آسمان کشور بکشیم.

اسماعیلی با بیان اینکه سالانه هزاران پرواز عبوری از این منطقه انجام می شود، ادامه داد: ما باید با ایجاد مسیرهای راحت تر و اقتصادی تر به نحوی تلاش کنیم که این شرکت ها را جذب کرده و با این روش به اهداف خود برسیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر برنامه شرکت فرودگاههای کشور برای بهبود وضعیت پارکینگ هواپیماها در فرودگاه مهرآباد، گفت: شرکت فرودگاههای کشور موفق به ایجاد 10 پارکینگ برای هواپیماها تا انتهای سال 88 شد که در مسافرت های نوروزی مورد استفاده قرار گرفت.

اسماعیلی از ایجاد پارکینگهای جدید در آینده خبر داد و تصریح کرد: با جابجایی برخی از ساختمانها در آینده نزدیک چند پارکینگ دیگر برای هواپیماها ایجاد خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ورود 3.5 میلیون مسافر نوروزی به فرودگاههای کشور خبر داد و اعلام کرد: روزانه حدود 1200 پرواز داخلی و خارجی در پیک سفرهای نوروزی در فرودگاههای کشور انجام شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور اعتبار این شرکت برای سالجاری را 600 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اولویت اول شرکت فرودگاههای کشور توسعه فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی "ره"، فرودگاه مهرآباد و تکمیل پروژه های نیمه تمام این شرکت است.

اسماعیلی با اشاره به بدهی 80 میلیارد تومانی شرکتهای هواپیمایی به شرکت فرودگاههای کشور ، از جلسه ای به منظور تعیین تکلیف این موضوع در ماه جاری خبر داد.

این مقام مسئول در پایان با اعلام اینکه شرکت فرودگاههای کشور از اهداف برنامه های چهارم توسعه و همچنین اهداف سال 88 پیشی گرفته است، تصریح کرد: میزان تحقق اهداف شرکت فرودگاههای کشور در بخشهای مختلف از حداقل 112.5 درصد تا 133 درصد بوده است.