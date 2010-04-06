به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه مورخ 27 بهمن‌ماه 1388 بند 5 آئین نامه اجرایی، موارد معافیت استفاده از بارنامه مصوب 16 خرداد 1369 لغو و از این تاریخ به بعد تمامی وانت بارها جهت حمل بار علاوه بر داشتن بارنامه باید دارای کارت هوشمند باشند و آموزش⁯های لازم ایمنی را ببیند.



وی افزود: رانندگان این وسائط نقلیه برای حمل بار در محورهای مواصلاتی استان و کشور باید دارای بارنامه معتبر از شرکت⁯ها و مؤسسات حمل و نقل کالا باشند.



رحمانی اضافه کرد: بر اساس بند 5 آئین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده بارنامه مصوب سال 1369 وسائط نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد از دریافت بارنامه جهت تردد در محورهای برون شهری معاف بودند که با مصوبه جدید هیئت دولت، این معافیت لغو شده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه⁯های استان قم هدف از این مصوبه را نظارت بر نحوه بارگیری و افزایش ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی کشور دانست و عنوان کرد: برنامه⁯ریزی لازم جهت آموزش رانندگان وانتی که مبادرت به حمل بار در محورهای مواصلاتی استان می⁯کنند انجام شده است.