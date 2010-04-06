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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

همزمان با سفر سوم دولت؛

376 واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

376 واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی از بهره برداری از 376 واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر همزمان با سومین سفر استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:  از مجموع این واحدها 144 واحد در پیرانشهر، 112 واحد در خوی و 120 واحد نیز در شهرستان سلماس احداث شده است که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری خواهند رسید.

وی زیر بنای واحدهای احداثی را  31 هزار و 390 متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: این واحدهای مسکونی با اعتباری بالغ بر 115 میلیارد ریال احداث شده اند.

سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به بهره برداری از 320 واحد مسکن مهر در شهرستان نقده طی سال گذشته، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 37 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان در دست احداث است.

به گفته ی محبت خواه پروژه 112 واحد مسکونی مهر شهرستان خوی در هفت هزار مترمربع زیربنا و با صرف 30 میلیارد ریال احداث شده است.

هشتیمن سفر از سفرهای دور سوم رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استانها از روز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال جاری با سفر رئیس جمهور و 17 نفر از اعضای کابینه به آذربایجان غربی آغاز می شود.

کد مطلب 1058715

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