376 واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل محبت خواه ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از مجموع این واحدها 144 واحد در پیرانشهر، 112 واحد در خوی و 120 واحد نیز در شهرستان سلماس احداث شده است که با حضور وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری خواهند رسید.

وی زیر بنای واحدهای احداثی را 31 هزار و 390 متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: این واحدهای مسکونی با اعتباری بالغ بر 115 میلیارد ریال احداث شده اند.

سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به بهره برداری از 320 واحد مسکن مهر در شهرستان نقده طی سال گذشته، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 37 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان در دست احداث است.

به گفته ی محبت خواه پروژه 112 واحد مسکونی مهر شهرستان خوی در هفت هزار مترمربع زیربنا و با صرف 30 میلیارد ریال احداث شده است.

هشتیمن سفر از سفرهای دور سوم رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استانها از روز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال جاری با سفر رئیس جمهور و 17 نفر از اعضای کابینه به آذربایجان غربی آغاز می شود.