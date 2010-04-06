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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

روحانیون مهمترین عنصر تأثیرگذار در روستاها هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بیرجند، روحانیون مستقر در روستاها را تاثیرگذارترین قشر در ان مناطق دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، افزود: حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه بویژه روستائیان توسط روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها امکان پذیر است.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه فرمانداری می تواند حامی خوبی برای سایر ادارات باشد، تصریح کرد: دستگاه های فرهنگی باید با ایجاد همگرایی در پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی تلاش نمایند تا برنامه ها از نظم و ترتیب مثمر ثمری برخوردار شوند.
 
قاسم زاده نداف در پایان یادآور شد: ارتقای فرهنگ جامعه باید به صورت زیربنایی و از دوران کودکی به شکل مطلوب صورت پذیرد و لذا باید زمینه کار را باید برای فرزندان این مرز و بوم فراهم کنیم.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست با تأکید بر بررسی جدی مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم بخصوص روستائیان، گفت: با همکاری فرمانداری می توان افق جدیدی در حوزه فرهنگ ترسیم کرد و از ظرفیت هر دو ارگان به نحو مطلوب استفاده کرد.
 
حجت الاسلام کاظم لطفیان یکی از مهمترین دغدغه های سازمان تبلیغات اسلامی را هماهنگ کردن و برنامه ریزی در امر گفتمان های دینی عنوان کرد و بیان داشت: فرمانداری می تواند نقش برنامه ریزی و هماهنگ کننده خوبی را در این راستا ایفا نماید.
 
وی با بیان اینکه پراکندگی در امر کمک به مساجد سازنده نیست، افزود: در این زمینه باید به یک ساماندهی خوبی برسیم تا پیامدهای اجتماعی مثبتی در پی داشته باشد.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: با توجه به گستردگی حوزه فرهنگ، نیاز به توجه بیشتر مسئولین و هماهنگی مطلوب تر بین مراجع ذیصلاح است.
کد مطلب 1058717

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