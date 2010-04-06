روحانیون مهمترین عنصر تأثیرگذار در روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، افزود: حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه بویژه روستائیان توسط روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها امکان پذیر است.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه فرمانداری می تواند حامی خوبی برای سایر ادارات باشد، تصریح کرد: دستگاه های فرهنگی باید با ایجاد همگرایی در پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی تلاش نمایند تا برنامه ها از نظم و ترتیب مثمر ثمری برخوردار شوند.

قاسم زاده نداف در پایان یادآور شد: ارتقای فرهنگ جامعه باید به صورت زیربنایی و از دوران کودکی به شکل مطلوب صورت پذیرد و لذا باید زمینه کار را باید برای فرزندان این مرز و بوم فراهم کنیم.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست با تأکید بر بررسی جدی مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم بخصوص روستائیان، گفت: با همکاری فرمانداری می توان افق جدیدی در حوزه فرهنگ ترسیم کرد و از ظرفیت هر دو ارگان به نحو مطلوب استفاده کرد.

حجت الاسلام کاظم لطفیان یکی از مهمترین دغدغه های سازمان تبلیغات اسلامی را هماهنگ کردن و برنامه ریزی در امر گفتمان های دینی عنوان کرد و بیان داشت: فرمانداری می تواند نقش برنامه ریزی و هماهنگ کننده خوبی را در این راستا ایفا نماید.

وی با بیان اینکه پراکندگی در امر کمک به مساجد سازنده نیست، افزود: در این زمینه باید به یک ساماندهی خوبی برسیم تا پیامدهای اجتماعی مثبتی در پی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: با توجه به گستردگی حوزه فرهنگ، نیاز به توجه بیشتر مسئولین و هماهنگی مطلوب تر بین مراجع ذیصلاح است.