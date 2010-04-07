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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

خسروی تاکید کرد:

اجرای توافقنامه سطح خدمات اینترنت/ استفاده از فناوریهای نوین در زیرساخت

اجرای توافقنامه سطح خدمات اینترنت/ استفاده از فناوریهای نوین در زیرساخت

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به برداشتن گام های موثر در استفاده از فناوری های نوین در این شرکت بر لزوم توجه جدی به اجرای توافقنامه سطح دسترسی به خدمات اینترنت (SLA ) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اولویت شرکت ارتباطات زیرساخت فراهم کردن ارتباطی امن و پایدار بوده که در این میان بحث SLA  بیش از پیش اهمیت می یابد.

وی با بیان اینکه برای استفاده از فناوری های جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت گام های موثری برداشته شده است، گفت: از این پس نیز باید همگام با نیازهای جدید حرکت کنیم.

خسروی گفت: با توجه به تفکیک شرکت مخابرات ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن تفکیک سرمایه ها نیاز به مرزبندی های جدید احساس می شود.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد تعامل سازنده با مشتریان یکی از مهمترین مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت را اپراتورها عنوان کرد که باید براساس حفظ حقوق طرفین با آنها رفتار شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، خصوصی شدن مخابرات را یک اتفاق مهم خواند و گفت: باید امکانات مورد نیاز اپراتورهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تامین شود.

 وی با تاکید بر اینکه حجم عظیمی از کار در حوزه زیرساخت ارتباطی کشور وجود دارد افزود: در این راستا باید برنامه های پیشین را پیگیری کرد، نیازهای جدید را شناخت و همگام با آن حرکت کرد. توسعه تمام اپراتورهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گرو توسعه شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

محمود خسروی پیش از این معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

کد مطلب 1058718

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