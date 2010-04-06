برگزاری مسابقه "سیره آفتاب" در حوزه هنری آذربایجان شرقی

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقه کتابخوانی "سیره آفتاب" با هدف آشنایی نسل جوان با اندیشه ها و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره)، تبیین و ترویج مبانی ارزشهای اسلامی و فضایل اخلاقی و فراهم ساختن زمینه رشد و گسترش هنر متعهد به ارزشهای انقلاب در میان نسل جوان و نوجوان برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت: کتاب "سیره آفتاب" مشتمل بر توصیه های اخلاقی، عرفانی و شرعی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران به همراه برگزیدهای از سیره عملی ایشان در عرصهی مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، عبادات، حالات معنوی، مسائل اخلاقی شرعی، جوانان، مسائل انقلاب، سیاست و جهان اسلام است.

نجفی، با بیان اینکه شرکت در مسابقه کتابخوانی فوق برای گروه سنی 15 تا 30 سال آزاد است، گفت: شرکت کنندگان میتوانند برای دریافت کتاب و تکمیل پرسشنامه، به واحد روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی مراجعه یا سوالات را از طریق سایت حوزه هنری به آدرس www.artabriz.ir دریافت نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاسخنامه مسابقه 30 اردیبهشت 89 و مراسم اهداء جوایز برگزیدگان 12 خردادماه سال جاری همزمان با سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) خواهد بود.