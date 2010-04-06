اختصاص 100 میلیون ریال به موسسات قرآنی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کریم نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کانون های قرآنی استان در ساری افزود: برای نخستین بار و با موافقت استاندار مازندران، در آغاز سال جاری مبلغ 100 میلیون ریال جهت مساعدت به مدیران مؤسسات قرآنی مازندران اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: طی درخواست مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی مازندران از استاندار مازندران در مجمع عمومی مدیران مؤسسات قرآنی استان در محل اداره کل تبلیغات این مبلغ ، توسط استاندار تایید و در اختیار مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی استان قرار گرفت.

وی یادآور شد: این اعتبار با مساعدت مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی و مسئول دارالقرآن مازندران جهت پاداش عیدی به 200 نفر از مدیران مؤسسات قرآنی این استان به مبلغ هر کدام 50 هزار تومان تعلق گرفت.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: آزمون تربیت ممتحن قرآن کریم در رشته های روخوانی و روانخوانی در اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد.

سعید قربانی اظهار داشت: این آزمون با شرکت تعداد 70 نفر از داوطلبان این استان در دو روز جداگانه به صورت کتبی و شفاهی برگزار شد .

وی افزود: شرکت کنندگان این آزمون در دو مرحله جداگانه در رشته های قرائت و روش تدریس به صورت شفاهی همچنین در رشته روش تدریس حفظ و روانشناسی تربیتی رشد به رقابت پرداختند.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان پس از شرکت در آزمون و کسب حد نصاب لازم نمره در این آزمون به عنوان ممتحن دوره با دارالقرآن استان همکاری خواهند کرد.





