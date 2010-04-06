به گزارش خبرنگار مهر، میثم علیپور پزشک تیم فوتبال استیل آذین در مورد آخرین وضعیت مهدوی‌کیا اظهار داشت: عصر روز دوشنبه از کمر مهدی مهدوی کیا عکس MRI گرفته شد و مشخص شد که کاپیتان استیل آذین با همان مشکل قبلی مواجه شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: البته مصدومیت مهدوی کیا از ناحیه کمر جدی نیست و این بازیکن قطعا با صلاحدید کادرفنی می تواند در دیدار برابر ذوب آهن به میدان برود.

پزشک تیم فوتبال استیل آذین در مورد دیگر بازیکنان مصدوم این تیم گفت: مصدومان تیم علی آذری وعلی عشوری زاد هستند که برای درمان قطعی، این بازیکنان در دیدار برابر ذوب آهن تیم ما را همراهی نمی کنند.

از سوی دیگر مسئولان باشگاه استیل آذین تهران در ادامه اقدامات فرهنگی و ارزشی خود در فصل جاری، در آستانه دیدار با ذوب آهن تعدادی از زندانیان استان اصفهان که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه محبوس هستند، را آزاد خواهند کرد.

پیش از این مسئولان باشگاه استیل آذین در استان های گیلان و آذربایجان هم اقدامات مشابهی را با همکاری ستاد دیه انجام داده بودند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و استیل آذین تهران در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام باشگاه‌های کشور، عصر روزپنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود.