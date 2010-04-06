یک تن فرآوره دامی طی ایام نوروز در کرج معدوم شد

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات جسمی و بیماری در مصرف کنندگان اینگونه محصولات صورت گرفت ضمن اینکه از 25 اسفندماه سال گذشته تا 13 فروردین ماه سال جاری حدود 330 بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی کرج صورت گرفت.

وی ادامه داد: طی این مدت، حدود 254 کیلوگرم گوشت قرمز، 270 کیلوگرم ماهی، 220 کیلوگرم مرغ و 232 کیلوگرم آلایش دامی از قبیل جگر و قلوه در کرج معدوم شد.

این مسئول بیان کرد: با توجه به حضور گردشگران فراوان در کرج در ایام نوروز، اهمیت کنترل بر وضعیت بهداشت فرآورده های دامی بیش از پیش آشکار می شود.

اهمیت بازدید از رستورانهای جاده چالوس بسیار زیاد است

وی عنوان داشت: از تعداد بازدیدهایی که طی مدت یادشده در کرج صورت گرفت، 60 بازدید به رستورانهای جاده چالوس اختصاص داشت ضمن اینکه اهمیت بازدید از این رستورانها بسیار زیاد است.

جمالی اظهار داشت: مسافران و گردشگران فراوانی برای رسیدن به مناطق شمالی کشور و بازدید از جاذبه های گردشگری بخش آسارای کرج از جاده چالوس و این بخش گذر می کنند که این امر، ضرورت نظارت بر وضعیت بهداشتی رستورانهای این جاده را بیش از پیش افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهایی که از رستورانهای جاده چالوس طی ایام نوروز داشتیم، مشخص شد که وضعیت نظافت آنها فعلا خوب است اما تا رسیدن به مرحله بسیار عالی هنوز فاصله دارند.

کرج نیازمند برپایی 10 جایگاه عرضه بهداشتی دام است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج از نیاز این شهرستان به برپایی 10 جایگاه عرضه بهداشتی دام خبر داد و این امر را بسیار مهم دانست.

جمالی افزود: در حال حاضر هیچ یک از جایگاه های عرضه های دام در کرج بهداشتی نیست که این امر، ضرورت برپایی جایگاه های بهداشتی را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: در زمینه برپایی این جایگاه های بهداشتی باید تا تیرماه اقدامات اولیه انجام شود که اخبار مربوط به این اقدامات به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: ما این 10 جایگاه را طراحی کردیم و شهرداری نیز جانمایی آن را انجام می دهد.



این مسئول اضافه کرد: وجود جایگاه های بهداشتی عرضه دام در کرج همواره دارد و اهمیت آن در زمان اعیاد مذهبی که برخی شهروندان اقدام به قربانی کردن دام می کنند، بسیار افزایش می یابد.