راه اندازی دکتری مخازن نفت در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، امامزاده گفت: این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی دارای رشته هایی چون مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی شیمی (فرآوری و انتقال گاز ) و مهندسی نفت و در کارشناسی ارشد رشته هایی از جمله پژوهشی مهندسی نفت، مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری، مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی حفاری و استخراج نفت است.

وی افزود: فراهم کردن جایگاهی رفیع برای فارغ التحصیلان ممتاز در صنعت نفت کشور به گونه ای که بتوانند چرخ صنعت را مطابق با فناوری های روز اداره کنند، فراهم کردن زمینه برای ارائه تحقیقات علمی، آغاز به کار هسته علمی دانشکده که در آن از متخصصین صنعت نفت دعوت به عمل آمده و امکان ارتقای سطح علمی دانشجویان و ورود آنها به صنعت نفت مهمترین چشم اندازهای دانشکده است.

رئیس دانشکده نفت و گاز واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد افزود: راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی مهندسی نفت با کمک صنعت نفت یکی از اهداف مورد نظر به شمار می رود تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند با بهره گیری از آن ها پروژه های خود را انجام دهند.