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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

رفتار خشونت آمیز گارد اسکله باهنر با یکی از خبرنگاران پیگیری می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان اعلام کرد: رفتار خشونت آمیز، بازداشت و برخورد غیرقانونی با یکی از خبرنگاران فعال استان توسط پرسنل اسکله شهید باهنر را از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات پیش از ظهر سه شنبه در یک جلسه فوق العاده موضوع برخورد با این خبرنگار در هنگام پهلوگیری کشتی توریستی سیلور، در بندر شهید باهنر را بررسی کرد که در نهایت اکثریت اعضا ضمن محفوظ دانستن پیگیری قضایی موضوع، خواستار برخورد قاطع، قانونی و شفاف با خاطیان شدند.

خانه مطبوعات طی نامه ای از مدیر کل بنادر و دریانوردی خواسته تا ضمن برخورد قانونی و شفاف با خاطیان از خبرنگار مربوطه عذرخواهی رسمی کند.

خانه مطبوعات هرمزگان همچنین رونوشت درخواست مذکور را به مسئولان عالی رتبه استان ارجاع نموده و خواستار بررسی و جلوگیری از بروز حوادث این چنینی و حفظ و جایگاه و شأن خبرنگاران استان شده است.

کد مطلب 1058733

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