بیمارستانهای تهران ارزش مقاوم سازی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدعلی ابطحی روز سه شنبه در نشست خبری هفته سلامت به تشریح وضعیت بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت.

وی گفت: 26 بیمارستان با حدود 6 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت، تحت پوشش این دانشگاه است که بیشترین پوشش جمعیتی را در تهران و کشور داریم.

ابطحی افزود: در برنامه چهارم توسعه کشور تعداد تختهای ویژه (آی سی یو-سی سی یو) در بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه دو برابر شد.

وی با عنوان این مطلب که 20 درصد از بیماران آی سی یو که هر شب به بیمارستانهای علوم پزشکی ایران مراجعه می کنند، روز بعد در این بخش بستری می شوند، گفت: با ایجاد 105 تخت آی سی یو که تا پایان اردیبهشت محقق می شود نیاز بیمارستانهای علوم پزشکی ایران به تختهای ویژه مرتفع می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین از افزایش دستگاههای دیالیز در بیمارستانهای این دانشگاه خبر داد و افزود: بیماران سوختگی شهرستانها برای مداوا به تنها بیمارستان سوختگی تهران منتقل می شوند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مطالعات ساخت یک بیمارستان سوختگی دیگر در تهران انجام شده و امیدواریم احداث آن امسال آغاز شود.

ابطحی در تشریح جزئیات بیمارستان دوم سوختگی در تهران، گفت: این بیمارستان در زمینی به مساحت 26 هزار مترمربع و حدود 150 تخت سوختگی راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: شرایط بیمارستان سوختگی با سایر بیمارستانهای درمانی متفاوت است، به طوری که برای هر تخت سوختگی 200 مترمربع فضا لازم است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه به وضعیت فیزیکی بیمارستانهای تهران اشاره کرد و گفت: از 26 بیمارستان تحت پوشش این دانشگاه تنها دو بیمارستان قابل مقاوم سازی است.

ابطحی با تاکید بر اینکه سایر بیمارستانها ارزش مقاوم سازی ندارند، افزود: هزینه مقاوم سازی بیشتر از احداث بیمارستان است.

به گفته وی، متوسط سن بیمارستانهای ایران 30 سال است و بالاترین سن بیمارستان در کشور نیز 55 سال است.

ابطحی در خصوص وضعیت مطالبات بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه ها نیز گفت: 26 بیمارستان این دانشگاه تا پایان سال 88 بیش از 300 میلیاد ریال طلب معوق از بیمه ها دارند.

وی در عین حال افزود: با تمام مشکلاتی که بیمارستانهای این دانشگاه دارند اما برای اولین بار بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در ابتدای امسال هیچ بدهی ندارند.