جزئیات تازه از نحوه آزادى عطارزاده دیپلمات ایرانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عطارزاده دیپلمات ایرانی ربوده شده در پاکستان پس از 19 ماه با یک ابتکار زیرکانه سربازان گمنام امام زمان (عج) آزاد و به میهن بازگردانده شد.



عطارزاده دیپلمات ایرانی در شهر پیشاور در پاکستان ازمنزل به محل کار خود در حرکت بود و در حالی که همراه وی یک محافظ مسلح پاکستانی به فاصله پنج دقیقه تا منزل خود همراهی‌اش می‌کرد، مورد حمله یک گروه مسلح قرار می‌گیرد و با شکستن شیشه‌های ماشین وی ربوده می‌شود.



وی پس از ربایش تا آزادی که 17 ماه به طول می‌انجامد توان دیدن چهره هیچ کس را نداشت ولی صداهای متفاوتی را می‌شنید. صداهای اولیه پشتو بودند در واقع گروه اول به زبان پشتو سخن می‌گویند پس از تغییرمکان و استقرار در نقطه دوم در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد که با لهجه سلیس انگلیسی حرف می‌زنند و معلوم می‌شود که این افراد بومی نیستند در حالی بود که چشمان عطار زاده بسته و کیسه‌ای نیز روی سرش پوشانده بودند. او قادر به دیدن چهره افراد گروهک رباینده نبوده‌است.



بنا بر این گزارش عطارزاده اکثر دوران اسارتش را در نقطه دوم بوده است و زمانهایی که درخواست کتاب می‌کرده، به او کتاب انگلیسی می‌دادند. این امر حکایت دارد که در محل جز کتاب انگلیسی کتاب دیگری در اختیار وی نبوده است. عطار زاده بدلیل آشنایی به زبان انگلیسی با ربایندگان با این زبان گفتگو می‌کرد.



وی حدود 17 ماه اسیر بوده و در این مدت حدود 16 بار محل استقرار وی جابه جا شده و حداقل در 15 محل جدید وی را جابجا نموده‌اند، این نشان می‌دهد مسائل امنیتی و حفاظتی بدقت رعایت شده و ربایندگان مجبور بودند در تمام جا بجائی‌ها عطار زاده را همراه خود ببرند.گروه سوم نیز یک گروه با لهجه انگلیسی سلیس و بومی بوده که این دیپلمات ایرانی را تحویل می‌گیرد و گروه چهارم که در حال تلاش برای تحویل عطارزاده ازگروه سوم بودند توسط مأموران وزارت اطلاعات ردگیری می‌شوند.



پس از شناسایی اطلاعاتی محل مبادله و پس از حذف گروه چهارم توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در نقش گروه چهارم نامبرده را از گروه سوم تحویل گرفته و بلافاصله عملیات نجات برای انتقال عطارزاده به کشور آغاز میشود و سپس بعد از چند روز جابجایی و گذشتن از مناطق خطرناک این آزاده دیپلمات با سرافرازی به میهن اسلامی باز گردانده می‌شود.



بنا بر این گزارش ،حشمت الله عطارزاده به دست توانمند سربازان گمنام امام زمان(عج) آزاد گردید.آزادی عطارزاده دومین موفقیت دستگاه اطلاعاتی ایران در چند هفته اخیر محسوب می گردد. در ماه گذشته نیرو های اطلاعاتی ایران با تیز چنگی و طی عملیات ظریفی "مالک ریگی "، سرکرده گروهک تروریستی ریگی را در عملیاتی پیچیده دستگیر کردند.



دومین موفقیت وزارت اطلاعات ایران آزاد سازی حشمت الله عطار زاده بود که در ایام تعطیلات نوروز به وقوع پیوست. لازم به ذکر است که سکوت مقامات آمریکایی و صهیونیست و پایگاه‌های خبری وابسته به بخش جاسوسی آنها به ویژه "دبکا فایل "،که متصل به موساد می‌باشد در عین تعجب برانگیز بودن به نوعی نشانگر غافلگیری آن هاست که تا این لحظه از ارائه کوچگترین تحلیلی در این زمینه عاجز مانده اند و نتوانسته‌اند به تحریف این خبر مهم بپردازند.