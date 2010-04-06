  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

علی منصوری معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوان شد

علی منصوری معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوان شد

علی منصوری به عنوان معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی ناصر باکیده مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران علی منصوری به سمت معاون فرهنگی و آموزشی این انجمن منصوب شد.

برپایه این خبر متن حکم معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران به این شرح است:
نظر به تعهد و توانمندی جنابعالی در حوزه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی به موجب این حکم به سمت معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب می شوید.
 
امید آنکه به یاری پروردگار متعال و تلاش همه جانبه در انجام وظایف و ماموریت های محوله موفق بوده و شاهد پیوند ژرف و تعامل سازنده و روزافزون انجمن با هدف ترویج هنر متعالی مبتنی بر هویت ایرانی ، اسلامی در چهارچوب دست آوردهای فرهنگی انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه سینمای کوتاه باشیم.
کد مطلب 1058739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها