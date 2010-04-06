علی منصوری معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، طی حکمی از سوی ناصر باکیده مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران علی منصوری به سمت معاون فرهنگی و آموزشی این انجمن منصوب شد.

برپایه این خبر متن حکم معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران به این شرح است:

نظر به تعهد و توانمندی جنابعالی در حوزه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی به موجب این حکم به سمت معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب می شوید.

امید آنکه به یاری پروردگار متعال و تلاش همه جانبه در انجام وظایف و ماموریت های محوله موفق بوده و شاهد پیوند ژرف و تعامل سازنده و روزافزون انجمن با هدف ترویج هنر متعالی مبتنی بر هویت ایرانی ، اسلامی در چهارچوب دست آوردهای فرهنگی انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه سینمای کوتاه باشیم.