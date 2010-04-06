95 درصد استعلام های زیست محیطی مثبت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید روشن ظهر سه شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: در مرحله استقرار صنایع از سال 84 تاکنون 95 درصد استعلامها، پاسخ مثبت دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات متعددی در استان برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد که برخی از این معضلات متاثر از مسائل زیست بومی مازندران است.

روشن با اشاره به اینکه مازندران از تراکم سکونتگاهی بالایی نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است، اظهار داشت: سکونت و فعالیت انسان و اقدامات تعالی جویانه و توسعه طلبانه انسان که به حق بوده باید در راستای اعتلای سطح نشاط ، گسترش یابد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه باید نگاه مسئولان و مردم به وضعیت رودخانه های استان و پسماندها تغییر یابد یادآور شد: آمار بلایای طبیعی نشان می دهد که دچار چالش هایی در این زمینه هستیم که اگر بی توجهی صورت گیرد ، در آینده ای نه چندان دور ما نیز به عنوان بومیان استان ، دچار مشکل می شویم و این استان که خدماتی به سایر نقاط کشور دارد ، کل کشور نیز از این چالش متاثر خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی شوخی و جدی دستگاه محیط زیست را محیط ایست می خوانند ، تصریح کرد: دستگاه حفاظت از محیط زیست ، دستگاهی حفاظتی و حاکمیتی است و نظارت عالیه بر روند توسعه کشور در جهت توسعه دانایی محور و پایدار دارد و ایجاب می کند که مغایر با شرایط سرزمین فعالیتی صورت نگیرد.

وی افزود: در مرحله بهره برداری صنایع نیز با کمتر از 5 درصد از استعلام ها مخالفت شده است.

روشن اظهار داشت: از سال 84 تاکنون بیش از 23 هزار مجوز استقرار صنایع صادر شده و باید آسیب شناسی شود که چرا این میزان مجوز ، منجر به ایجاد اشتغال نشده است.

روشن در خصوص شاخص های این طرح اظهار داشت: جامعه ای آگاه نسبت به مفاهیم و ارزش ها و تهدیدات پیش روی زیست و تنوع زیستی و مشارکت جو برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از مواهب طبیعی، رسیدن به محیط زیست پاک و ایمن برای انسان و حیات وحش و استان برخوردار از تنوع زیستی غنی و جاذبه های طبیعت گردی متنوع و مناسبات بوم شناختی متعادل از برنامه های 5 سال آینده خواهد بود.

وی در خصوص احداث پالایشگاه در استان با بیان اینکه منع قانونی ایجاد پالایشگاه در استان رفع شده، اذعان داشت: پالایشگاه ها واحدهای مهم و استراتژیک برای کشور ما هستند و واحدهایی هستند که به اشکال مختلف اشتغالزایی دارند، اما اینکه چه واحدی در کجای این سرزمین مستقر شود جای بحث دارد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص احداث پالایشگاه دغدغه هایی داریم، تصریح کرد: برای ما مشخص نیست که احداث پالایشگاه چه میزان اشتغالزایی برای مردم منطقه شرق استان دارد و شهرستان بهشهر چه میزان استعداد نیروی انسانی دارد تا نیروی کار پالایشگاه را تامین و پیامدهای اجتماعی ناشی از ورود نیروی انسانی از خارج از استان چیست.

روشن با بیان اینکه احداث پالایشگاه در مازندران مانعی ندارد، گفت: پالایشگاه ها در بهترین حالت، واحدهای بالقوه خطرناک برای محیط زیست هستند به ویژه که در مناطق زلزله خیز و مناطقی با قابلیت ها و حساسیت های طبیعی بالا و نزدیک به سکونتگاه های انسانی قرار گرفته باشند.

وی افزود: از فعالیت های اقتصادی که در استان به کمترین آسیب به محیط زیست انجام شود، حمایت می کنیم.

روشن با بیان اینکه از ماموریت های اصلی ما ساماندهی رودخانه ها در استان است، اذعان داشت: سامانه ای بر روی رودخانه هراز نصب شده که آخرین وضعیت برخی آلاینده های مهم را پایش می کنیم.

وی در ادامه افزود: اگز آلاینده ای در آب مشخص شود، هنور ساز و کار مشخصی ندارد که چه باید بکنیم .

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: نیاز به برنامه ای داریم که به صورت جدی جلوی آلودگی بیشر رودخانه ها را بگیریم تا مشکلات دوچندان نشوند.